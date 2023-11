Nagore Robles, una de las colaboradoras más queridas de la televisión no está pasando su mejor momento. El último mes ha sido especialmente duro para Nagore Robles. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y ahora es colaboradora ha pasado por todo tipo de estados anímicos. La televisiva se ha enfrentado a un diagnóstico médico por su problema de espalda que le obligaba a pasar por quirófano. Asustada por la intervención, ahora la influencer ha explicado por qué ha aplazado su operación y cómo se encuentra.

"Me gustaría contar como me encuentro últimamente. Ha sido un mes largo y muy complicado. Soy una mujer activa, deportista, positiva, a la que le gusta bailar, hacer excursiones con Nash y que no se imaginaba por nada del mundo tener que parar por un dolor insoportable. Llevo meses sufriendo de molestias en la espalda y cada vez son más fuertes y frecuentes . Decidí acudir a un equipo de neurocirugía que me diera respuestas pero lejos de tranquilizarme, me puso sobre la mesa una operación que consistía prácticamente en atornillarme la espalda. Esta noticia me bloqueó y me provocó una ansiedad diaria que jamás había tenido en mi vida. Acudí a varios profesionales que me aportarán distintas alternativas y todos coincidieron en que quizás debía probar otras opciones antes que una cirugía. Así que la semana pasada me hice una infiltración en el nervio que mejorara mi calidad de vida, pero cada día tengo dolores fortísimos que me hacen seguir con medicamentos para poder soportarlos. Ayer era la fecha de la cirugía, y decidí aplazarla para ver el mejoría de la infiltración. Solo espero que en los próximos días mi espalda me permita regresar a mi rutina y sobre todo a mi vida que tanto echo de menos. Ojalá logre evitar la operación aunque ahora mismo lo veo complicado. El tiempo y mi salud hablarán. Gracias por vuestros mensajes de cariño y preocupación", contaba en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

La operación de Nagore Robles no es nada fácil, pero vivir el día a día con ese dolor constante en el nervio, tampoco. El solo hecho de agacharse para calzarse unas zapatillas de deporte ya supone todo un esfuerzo para la colaboradora. Así lo ha contado en uno de sus últimos stories, donde se ha sincerado sobre cómo sufre para hacer algo tan cotidiano como calzarse.

¿Cómo puede recuperarse entonces Ngaore Robles y volver a tener una vida normal, sin un dolor constante? La solución que le han dado es una microcirugía que se centraría en reparar el disco deshidratado y hernia discal que padece y no han descartado que pueda haber una segunda intervención. Tras confesar que siente "pánico a los quirófanos" se entiende el periplo de médicos que está visitando la influencer para saber si le dan otra opción.

¿Qué es el disco deshidratado y la hernia discal?

El disco intervertebral es una estructura anatómica que se sitúa entre dos vértebras y cuya principal característica es su viscoelasticidad. En otras palabras, es capaz de deformarse y recuperarse como hace una buena almohada. Absorbe impactos y distribuye cargas. Para que esto suceda tiene una anatomía consistente en una parte central llamada núcleo y una parte periférica llamada anulus. A modo de resumen, se asemeja a un huevo frito: el anulus es la clara, y el núcleo, la yema. Una hernia discal es una rotura del anulus con la correspondiente fuga del núcleo a su través. Se rompe la clara y se cuela la yema.

Tipos. Podemos distinguir dos clasificaciones: por su localización o por las características anatómicas. Haciendo hincapié en la segunda, definiremos hernia contenida, emigrada, extruida o secuestrada. Cada uno de estos tipos se refiere a la situación anatómica del fragmento de núcleo que se "ha colado" a través del anulus.

Síntomas. Varían en función de su localización. Las hernias centrales se manifiestan a modo de lumbalgia más/menos aguda dependiendo de la brusquedad o no de la aparición de la hernia. Las hernias laterales comprimen la raíz nerviosa y ello conlleva la aparición de un dolor irradiado a lo largo de la pierna (o del brazo si la hernia es cervical). Este tipo de dolor es conocido como "ciática". El mayor problema pueden causarlo las hernias de localización en la columna torácica y las centrales cervicales, puesto que pueden comprometer la médula. Afortunadamente, son más infrecuentes.

Prevención. En muchas empresas, los servicios de prevención inciden en estos aspectos, sobre todo en cadenas de montaje, colocadores en grandes superficies... Hay factores que son responsabilidad individual: mantener el peso en límites correctos, hacer ejercicio físico siempre aeróbico (sin fatiga), evitar tóxicos... Los factores genéticos no influyen directamente en la aparición de hernia discal pero sí lo hacen en la degeneración precoz del disco (equivalente a un huevo frito en exceso, "con puntilla"). En esta situación, el disco pierde parte de su viscoelasticidad y, por ende, el anulus puede fisurarse más fácil y facilitar la salida del núcleo.