La ruleta de la suerte es mucho más que adivinar frases, expresiones y conseguir premios. Es sus concursante, su presentador, Jorge Fernández, el apoyo de Laura Moure y es la banda. Esa música que anima el programa y que está encabezada por Joaquín Padilla, es Iguana Tango.

La banda de música versiona temas actuales para darles un toque "rock" y animado y, en muy pocos minutos, hacer vibrar a los presentes y a los espectadores que siguen el programa desde sus casas. Muchos espectadores se habrán preguntado más de una vez cómo hace la banda para preparar el repertorio musical de cada programa. Y es que La Ruleta de la Suerte se emite semanalmente y, aunque no sea en directo, sí que requiere de muchas grabaciones de por medio que no dejan tanto tiempo para practicar.

Una concursante ha conseguido resolver la duda que tanta gente se ha planteado con una audaz pregunta. Laura se dirigía directamente al cantante de La Ruleta de la Suerte y representante de la banda para saber cuál era la verdad. "Le tienes a Laura loca por qué vino de suplente una vez y le contaste que vosotros las canciones la sacabais un día antes y ella pensaba que teníais toda la semana para sacar los temas y no es un día antes", comentó Jorge Fernández.

Laura alabó la labor de los miembros del grupo que ameniza el programa desde su balcón particular en el plató: "Jolines, qué capacidad tiene que tener para aprenderse todas las canciones del día antes". Joaquín lo agradeció: "Qué palabras más sabias de Laura".

Más allá de 'La ruleta'

Pero Joaquín Padilla tiene otros proyectos más allá de La ruleta de la suerte. Tal es su pasión por la música que es el autor de Legado de una Tragedia' es una opera rock basada en las obras de Edgar Alan Poe en la que colaboran las voces, guitarras, baterías o bajos más importantes del panorama nacional. Además, también tiene una banda junto a su mujer llamada Entrelazados.

Se trata de un proyecto personal que les lleva a tocar siempre que tienen ocasión a diferentes salas del territorio nacional. De hecho, en una de sus últimas publicaciones que ha subido en su cuenta oficial de Instagram, Padilla se ha mostrad "emocionado" por lo que ha ocurrido en uno de los últimos conciertos que ha dado en la Sala Jazz de Madrid.

"Estamos sin palabras después de lo que pasó anoche. La palabra GRACIAS se queda muy corta para expresar la magia que vivimos desde el escenario. Sabemos que puede sonar a tópico pero tenemos EL MEJOR PÚBLICO DEL MUNDO. Y no es una frase hecha para quedar bien, es que es verdad!. No solo llenasteis la sala @jazzville_live_music una vez más, sino que nos demostrasteis tanto cariño tanto amor, tanto respeto, tanta complicidad… no parasteis de cantar, de aplaudir, reímos juntos y nos emocionamos juntos. Cuando las luces se apagaron y volvimos a casa, nos sentamos a la mesa a cenar algo, nos mirábamos con esa sonrisa de felicidad en los labios que aparece en los momentos especiales y nos decíamos: “somos muy afortunados”. Os queremos mucho. Ya estamos buscando fecha para volver a encontrarnos con vosotros. Como siempre muchas gracias a Dan, nuestro maravilloso pianista que hace magia con sus dedos. A @kostaboikot que nos acompañó nuevamente con su Cello maravilloso. A toda la gente de la sala Jazzville que nos cuida y nos mima siempre que vamos a tocar allí y nos hace sentir como en casa. El amor es la respuesta", publicaba.