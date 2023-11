Más de un millón de euros en juegos. Ese es el asombros bote al que aspiran Moisés y Óscar en Paspalabra. Sin embargo, ni el programa les está poniendo fáciles las cosas, ni ningunod e los dos concursantes cede terrero en su lucha por completar el rosco final.

Tal es así, que tras ocho programas consecutivos, el concursante riojano ha caído una vez más en la silla azul, rompiendo así su racha de victorias. Y es que tras una larga racha con el color naranja de ganador, Moisés cedió el inevitable relevo a Óscar en El Rosco de la pasada tarde. El riojano fue víctima de un fallo de novela y no pudo remontar ante un rival que recuperó sus mejores sensaciones. De esta forma, regresa a la Silla Azul después de ocho programas consecutivos. Le podrían haber afectado los nervios a Moisés tras tanto tiempo sin pasar por esta prueba. Además, la aspirante ha llegado con una ilusión y un entusiasmo tremendos. Cova, sin duda, puede estar orgullosa por su gran participación. Sin embargo, el concursante se ha mostrado seguro en cada respuesta y no ha dado pie a la sorpresa. Hay que tener en cuenta que Moisés lleva con un entrenamiento de 128 programas, con el que suma con este triunfo en la Silla Azul, y la veteranía puede pesar en una prueba tan exigente. No obstante, Cova ha demostrado que apunta muy alto.

Cova ha conquistado además al público en los pocos minutos que ha sido protagonista del programa. "Hoy tenemos a una nueva aspirante con una energía tan bonita que nos ha dejado a todos embelesados", comentaban desd eel programa. Cova viene de Madrid y es una apasionada del Deporte que confiesa que "esquía en un monoesquí que es un cacharrín donde te sientas y tus bastones los llevas en los brazos y es alucinante, coges una velocidad que flipas. Me encanta. También hace handbike". "Cova, es una alegría conocerte también por esa energía que desprendes", le decía Roberto Leal.

Óscar, a punto de ser millonario

Óscar ha recuperado su mejor versión y está dispuesto a aprovechar al máximo su momento. Tras poner fin a una mala racha en el programa anterior, ha metido incluso una marcha más en El Rosco hasta el punto de volver a tener la tentación de ir a por el bote. Hay 1.114.000 euros en juego.

Las tornas han cambiado y ahora es Moisés quien tiene que ir al acecho para evitar repetir en una Silla Azul a la que se había desacostumbrado. Aunque los dos concursantes han comenzado muy igualados, con un arranque de cuatro letras y empatando de nuevo a seis aciertos, Óscar ha dado un primer acelerón. Con un extraordinario turno de diez respuestas y otro de siete, ha completado la primera vuelta con 22 aciertos y se ha situado en 23. A sólo dos del bote

El parcial ha sido demoledor para Moisés, que entonces tenía aún diez aciertos. El alfareño se ha visto obligado a una remontada casi heroica porque en su camino en la primera ronda ha sufrido un tropiezo, en la U, que ya le obligaba a firmar un 24.