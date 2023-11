Escándalo en el plató de Fiesta. La semana pasada, ‘Fiesta’ dio voz a varias clientas molestas con María Jesús Ruiz y con su tienda de ropa. El programa investigó lo sucedido y Curro, el marido de la empresaria, ha reaccionado de la peor manera posible: filtrando el teléfono de la directora de ‘Fiesta’.

Ha sido Emma García quien ha destapado esto al inicio del programa de este sábado. Curro publicó en su perfil de Instagram el nombre y el número de teléfono de Eva, directora del programa. Esto ha provocado que no dejara de recibir llamadas molestas durante toda la semana.

“Durante la tarde del domingo, el teléfono de Eva fue un hervidero de llamadas anónimas, no os voy a contar qué les decía, continuamente. Afortunadamente, ya ha disminuido. Esto es una infracción grave y seria que yo no sé, hasta qué punto, han medido las consecuencias”, cuenta Emma.

La presentadora del programa, junto con Saúl Ortiz, colaborador y subdirector del programa, van más allá e informan que este tema está en manos de los abogados de la directora, pues supone un delito contra la intimidad de las personas. La propia directora se pronuncia al respecto: "Supongo que lo que pretendían, lo consiguieron". Cuenta que fue una clienta quien la alertó sobre que Curro había publicado. "No iba denunciar, pero me han recomendado que lo haga", ya que se lucha mucho por preservar la privacidad. "Me ha llegado que María Jesús ha dicho que, lo que ha hecho Curro, está mal", añade Eva.

Llamada en directo

María Jesús Ruiz, que debería haber estado presente en el programa, ha reclinado la invitación como lo hizo el fin de semana pasado, pero ha llamado en directo para defenderse:

‘’No hay ninguna clienta insatisfecha, no existen clientes que vosotros decís que existen. Porque para eso hay un equipo y un departamento que tiene dos personas a jornada completa salvando cualquier tipo de incidencia, devolución, cualquier cosa del devenir del día a día de cualquier empresa’’.

La modelo ha explicado su postura al respecto: ‘’A mi lo que me molesta no es que se hable del tema, si no que se hable de una manera irreal o falsa engañando al espectador. Nosotros somos personas que verdaderamente no tenemos ningún tipo de pega en hacer ningún tipo de reportaje, si queréis que se os invite, me da igual, pero si informáis de algo que se informe con la verdad porque estoy molesta. Ya no es por el daño que se me está haciendo a mi en primera persona o a las ocho familias que tenemos en nómina trabajando’’.

Tras las palabras de María Jesús Ruiz, Emma García ha querido dirigirse a ella: ‘’Yo estoy muy agradecida a que hoy María Jesús, aunque sea por teléfono, esté hablando porque queríamos escuchar a María Jesús y ojalá que todas estas preguntas tengan una buena respuesta’’.