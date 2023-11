La Isla de las Tentaciones ha dejado momentos para el recuerdo en retina de la audiencia española. Decenas de personajes han pasado por los platós y las villas del programa de Telecinco durante estas seis ediciones y lo más usual que es a más de uno se le haya escapado algún comentario que no debía salir a la luz.

De todos los que han pasado por el reality de Mediaset, solo unos pocos participantes se han ganado el cariño del público. Una de las primeras concursantes que más huella dejó entre la audiencia fue Lucía Sánchez. Entró a La Isla de las Tentaciones junto al que en aquel entonces era su novio, Manuel, y su participación conmovió a los espectadores. Compartió edición junto a Jesús y Marina, Lola y Diego, Lara y Hugo, y Claudia y Raúl, unos participantes que hicieron la delicia de los espectadores con las sorpresas que tuvieron lugar durante y después de la emisión.

De aquel elenco de cinco parejas, los únicos que consiguieron sobrevivir al paso del tiempo fueron Hugo y Lara, que ahora esperan su primer bebé juntos. Marina y Jesús, sin embargo, salieron del programa por separado después de la infidelidad de Marina con Isaac, su tentador. La historia ha dado tanto la vuelta que dos años después la pareja ahora está más unida que nunca y Lucía Sánchez es la que tiene un hijo con Isaac.

Su embarazo hizo que la influencer se alejara del foco mediático. Tal y como ella mimsa ha explicado en varias ocasiones, Sánchez se encuentra centrada en sus proyectos personales y en cuidar de su pequeña Mía sin dar el salto de nuevo a los platós televisivos. Tanto es así que ella misma ha admitido que varias veces le han vuelto a llegar ofertas de otros realities a as que ha respondido con un rotundo "no" porque no quiere alejarse de su niña durante tanto tiempo. Su última aventura en televisión tuvo lugar en 'Baila Conmigo', un reality en el que la influencer se dio la oportunidad de encontrar el amor después de su ruptura con Isaac.

¿Posible regreso?

No obstante, Lucía sigue mostrándose bastante abierta con sus seguidores en redess coiales y cuenta con una comunidad con la que usualmente conversa a través de los directos. Una de las últimas preguntas que los usuarios le lanzaron fue acerca de la nuevas temporada de La Isla de las Tentaciones. Recordemos que esta edición fue grabada el verano pasado junto a la anterior, que ya ha visto la luz, así que se espera que el estreno sea inminente.

Eso sí, hay que tener en cuenta que en el calendario todavía queda por tacharse el final de Gran Hermano VIP y de emitir Gran Hermano Dúo. Con las dudas en el aire, la audiencia quiso obtener información de primera mano, y quién mejor para propocrcionarsela que Lucía Sánchez, ex participante del reality. La respuesta, sin embargo, no fue todo lo certera que esperaban. "Supongo que a principio de año", fue lo único que supo aclarar.