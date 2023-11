Andrés Morales y Lucas González, Andy y Lucas, han anunciado que se separan a causa de los problemas cardíacos de Lucas, que les obligan a "bajar el ritmo".

"Hace cinco años yo tomé las riendas de la empresa Andy y Lucas, y de un tiempo a esta parte sufro mareos: total, que tengo una valvulopatía (...). Pienso que es el momento de hacer una gira despedida para todo el mundo, porque sin salud no somos nadie", ha dicho González en una entrevista en el programa de televisión 'El hormiguero' donde anoche confirmaron que "no sabían" si podrían volver.

Los gaditanos Morales y González, que es como se llaman realmente, llevan cantando juntos como dúo desde 2003, viente años que marcaron una época en la música española.

Su debut, con un álbum homónimo que produjo Alejo Stivel, tuvo un gran éxito, sobre todo el sencillo "Son de amores", que se convirtió en su tarjeta de presentación en Latinoamérica; fue un fenómeno de ventas, con ocho 'platinos' por sus 750.000 copias vendidas.

El éxito continuó con su segundo álbum, "Desde mi barrio" (2004), que alcanzó el triple platino. A pesar de los desafíos de la piratería en 2007, su tercer trabajo, "Ganas de vivir", también logró el estatus de disco de platino. A lo largo de los años, lanzaron varios álbumes exitosos, incluyendo "Con los pies en la tierra" (2008), "Pido la palabra" (2010), "El ritmo de las olas" (2012), y "Imparable" (2016).

"Han sido veinte años increíbles en los que hemos cumplido nuestros sueños, pero la aventura acaba aquí", dijo Lucas en el 'prime time' de Antena 3.

Anunciaron, no obstante, que habrá una gira de despedida para agradecer a sus seguidores las dos décadas de apoyo.

Lucas acalla los rumores

Tras el anuncio de su separación no tardaban en aparecer voces que apuntaban a una posible mala relación entre ellos como motivo de la ruptura.

Un equipo de 'Fiesta' se trasladaba hasta el pueblo de Toledo en el que vive Lucas para llevar a cabo una investigación que esclareciese el verdadero motivo de la separación. Nuestra compañera Arabella Otero localizaba a Lucas para preguntarle directamente por los motivos, pero el cantante decidía no bajar ni tan siquiera la ventanilla del coche: "Hemos hecho esta investigación porque nos ha llegado la información de que cuando iban a actuaciones pedían hoteles separados". El propio Lucas entraba por teléfono durante el directo de 'Fiesta' para aclarar los motivos y para poner fin a los rumores:

"He decidido entrar porque esto ya se estaba yendo de madre, sinceramente estoy aquí en mi casa y me estoy hasta riendo, la compañera que está ahí tiene que decir lo bien que me porté con ella, y lo segundo que quiero decir es que Andy es mi hermano, es mi vida, ¿y que a no estamos en los camerinos juntos? ¡si nos vemos hasta en calzoncillos! Si alguna vez hemos cogido hoteles separados es porque le convenga a uno o al otro por distancia a su casa!".

Además, el cantante andaluz ha asegurado que ni él ni Andy tienen pensado hacer música en solitario porque "eso sería como traicionar a un hermano".