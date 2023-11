Cuando hace unos meses se anunció el cierre de 'Sálvame' hubo un auténtico terremoto. No solo porque Telecinco finiquitaba uno de sus buques insignia, que pese a contar con muchos detractores también había marcado las sobremesas televisivas españolas de los últimos 14 años, sino porque sus colaboradores quedaron bastante tocados. La mayoría de ellos llevaban desde el principio en el 'show' de Jorge Javier Vázquez y, como bromearon incluso en el propio programa, tenían un poco desfasado su currículum, ya que no lo habían necesitado durante bastante tiempo. Pero a ocho de ellos el disgusto les duró poco. El mismo día que el programa producido por La Fábrica de la Tele se despedía de la audiencia, anunciaban que no era el final definitivo. Netflix haría un 'reality' con Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño en su intento de reciclaje profesional y televisivo haciendo 'las Américas'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes) Éxito en Netflix El programa ha sido toda una revolución y eso que únicamente ha contado con tras capítulos de casi una hora de duración. Lo pasado pisado;

Me vuelvo a España

Qué alegría verte vivo Ahora, los colaboradores dan el salto a TVE. 'Late Xou con Marc Giró' recibe a parte del equipo de 'Sálvese quien pueda', al actor Alfonso Bassave y la sección de la guionista y humorista Isa Calderón. Además, contará en plató con la actuación de Luna Ki. Y todo ello, pocos días antes de recoger su Premio Ondas. El sofá de 'Late Xou' recibe a gran parte de los protagonistas de 'Sálvese quien pueda', el nuevo reality que sigue las aventuras en Miami de María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Hernández y Kiko Matamoros. Hablarán con Marc Giró sobre los entresijos de esta aventura televisiva cargada de sorpresas. También visita el programa el actor Alfonso Bassave, rostro habitual en ficciones de RTVE como ‘Fuerza de Paz’, ‘Estoy vivo’ o ‘Carlos Rey Emperador’. El intérprete acaba de estrenar la película 'El favor', dirigida por Juana Macías. Una comedia de enredos en la que se destapan los trapos sucios de una familia adinerada tras la muerte de la sirvienta, y en la que comparte protagonismo con Inma Cuesta, Diego Martín, Sara Sálamo, Pere Ponce o Gonzalo Castro. Un exdirectivo de Telecinco rompe su silencio sobre Jorge Javier: "Es brillante pero se endiosó y perdió la perspectiva" Isa Calderón vuelve esta semana con su sección 'Isa de mi vida', dispuesta a reivindicar la importancia del humor como arma feminista. Y, por último, el ritmo de los bits en la música urbana de Luna Ki y su sencillo: 'Dispara'. Después del éxito del programa en su anterior etapa en RTVE Cataluña, 'Late Xou con Marc Giró' ha dado el salto a nivel nacional con su emisión semanal en RTVE Play y La 2. El programa de entrevistas responde al formato de late night clásico y está conducido por el carismático Marc Giró. En cada entrega, Marc recibe en su sofá a dos personalidades destacadas del mundo del cine, teatro, música, televisión, literatura o activismo social para contarnos cosas curiosas y divertidas sobre su profesión, su vida y sus aventuras más sorprendentes.