Emma García es una de las presentadoras más veteranas de Telecinco. La presentadora ahora está al frente del programa Fiesta, que se emite todos los fines de semana y los días festivos en Telecinco, de 16.00 a 21.00.

El magazine analiza la actualidad rosa y genera debates con invitados y su grupo de tertulianos. De hecho, este fin de semana, la presentadora ha recordado uno de sus programas más polémicos en la cadena.

'El juego de tu vida'

Javier Rigau, viudo de Gina Lollobrígida, ha entrado en directo en ‘Fiesta’ para hablar sobre la condena al asistente de la cantante, Andrea Piazzola, quien podría haber perjudicado el estado de salud de la cantante durante los últimos años.

Emma García ha entrevistado a Javier durante más de 20 minutos y antes de finalizar la entrevista, la presentadora le ha invitado a acudir al programa en un futuro y el viudo de Gina ha querido dirigirse a ella: ‘’Yo no veo mucho la televisión, pero hace muchísimos años había un programa que yo no me perdía que decía ‘esto es verdad’, ‘estos es mentira’ y lo presentabas tú. Yo voy donde tú me digas, pero te aconsejo que esperemos a invitarme a que salgan las motivaciones’’.

Tras sus palabras, Emma Garcia ha desvelado algo que ha provocado el asombro de todos los colaboradores: ‘’Tú sabes que ‘El juego de tu vida’, el programa del que hablabas es el único programa que no volvería a presentar’’.

Acto seguido, la presentadora ha explicado el motivo: ‘’Me aburrí, ya al final desarrollé tanta psicología con los concursantes, porque yo no sabía las respuestas, no quería saberlas, por cómo se movían, por cómo miraban y por los gestos que hacían decía mentira o verdad. Entonces, ya llegó un momento que iba un poquito de sobrada y no me motivaba’’.

Escándalo en el programa

El juego de tu vida era la versión española del formato estadounidense The Moment of Truth, versión a su vez del colombiano Nada más que la verdad, se trataba de un programa de preguntas y respuestas. La particularidad residía en que, divididas en seis fases, el concursante debía responder a hasta 21 preguntas sobre su más estricta intimidad. A través de un polígrafo se determinaba si el concursante había mentido o dicho la verdad. En el primer caso, resultaría eliminado. En el segundo, podría continuar adelante con la prueba. El mayor premio conseguido por un concursante fue de 100.000 euros.

El poligrafista José A. Fernández, que estuvo involucrado en las primeras fases de desarrollo del programa, afirmó a la web formulatv.com que "El juego de tu vida es un fraude, un engaño al espectador", ya que el polígrafo no se usaba con la praxis adecuada. "Bajo cualquier punto de vista es un fraude. Lo detecto yo y otras personas que sepan del tema, pero el espectador se lo traga. Este espacio me está afectando porque están tirando por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora. Yo traje el polígrafo a España y ya son 20 años trabajando en ello", explicaba.