El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha configurado un Gobierno con aire continuista y elevado "perfil político" para una legislatura en la que cualquier proyecto, empezando por los presupuestos, deberá superar una negociación a múltiples bandas.

Por delante, diferentes retos y promesas que podrían cambiar el panorama laboral de nuestro país.

En manos de Yolanda Díaz queda uno de los principales puntos del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar -la reducción progresiva de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas en 2025 sin merma salarial- y el reto de recuperar el consenso con la patronal dentro del diálogo social.

Trabajo tiene también en cartera la reforma del despido y del sistema de protección por desempleo. En sede parlamentaria Sánchez recalcó que esta nueva jornada de 37,5 horas "se asemeja" a la que de forma efectiva se registra de media en las empresas, que se sitúa en las 33 horas.

En todo caso, Sánchez subrayó que lo importante no son las horas que se trabajen si no la efectividad de la jornada laboral y ha indicado que las 37,5 horas semanales "están cercanas" al tiempo de productividad laboral que se realiza en España en estos momentos.

¿Cuánto voy a cobrar en realidad ahora que trabajo menos horas?

Se calcula que el nuevo horario beneficiará a más de 12 millones de personas del sector privado que aún tiene que trabajar 40 horas a la semana. Un 16,7% de los empleados privados ya disfrutan de una jornada de 37,5 horas o inferior. La propuesta se llevaría a cabo de manera progresiva. En 2024 se propondrá una jornada máxima de 38,5 horas, y en 2025 se consolidaría en las 37,5 horas semanales. Los afectados tendrán un recorte de 150 horas semanales pasando de las 1.950 actuales a las 1.800 al año que proponen ambos partidos.

El plan de ambos partidos ha gustado a los sindicatos, ya que se mantendría el mismo salario a pesar de la bajada en el horario. Saldrían beneficiados tanto trabajadores a tiempo completo como empleados a media jornada, que notarán un cambio en su sueldo.

La nueva jornada laboral no provocará una reducción del sueldo, todo lo contrario, tu salario mensual no cambiará, pero el valor de tus horas trabajadas será mayor. De este modo, el 50% de la jornada serán ahora unas 18 horas, en lugar de las 20 actuales. Un contrato de 20 horas ahora mismo, representaría un 53,3% del nuevo horario en caso de que se aprobase. Todo son beneficios a pesar del recelo de la patronal que no ve bien la modificación que podría llevar a cabo el ejecutivo.