Marta Riesco es energía pura. Una ave fénix que ha sabido reinventarse en los momentos más difíciles. Y no han sido pocos.

La reportera ha pasado en apenas año y medio de tener un trabajo fijo en Telecinco, como parte del elenco de El programa de Ana Rosa a tener que labrarse una carrera de influencer en su instagram. Algo que ha logrado con honores.

Cuando salió a la luz su relación con Antonio David Flores, su vida dio un giro de 180 grados. Riesco se convirtió en protagonista absoluta de diversos programas de Telecinco, en los que, sobre todo,e ra objeto de burla y de enfado por parte de presentadores y colaboradores de los mismos. Todo ese foco público conllevó su despido de El programa de Ana Rosa. Tiempo después, Riesco regresó a la primera línea como reportera del programa Fiesta, que presenta Emma García los fines de semana. En él realizó diversos reportajes y alfombras rojas, pero, de la noche a la mañana. Riesco anunciaba en sus redes sociales que había sido despedida de la productora y que su labor profesional en Telecinco llegaba a su fin.

Nuevos reportajes

Para colmo, al tiempo de su salida de televisión, Riesco anunció a través de sus stories de Instagram que su relación con Antonio David, esa que tantos titulares había generado y que ellos habían defendido a capa y espada llega a su fin. Nunca se desvelaron los motivos que llevaron a ambos a poner fin a su historia de amor, aunque es cierto que Riesco señaló directamente a Rocío Flores en uno de sus stories.

Hace unas semanas, la reportera quiso contar de primera mano qué ocurrió en el momento en el que le fue diagnosticada su enfermedad. "Comenzó una campaña de acoso y derribo contra mi persona. ¿Cuál era mi delito? Simplemente haberme enamorado una persona y haber tirado para adelante con esa persona", narraba. "Esto ha provocado un machaque a mi persona como nunca he visto. Yo era una reportera, no una persona que hubiese vendido mi vida y encima tenía que trabajar en una cadena que estaba hablando de mí pero yo cumplía con mi horario . No entendía por qué se cuestionaba mi físico, cosas del pasado, se me ridiculizaba en los medios,s e hablaba de mis cambios físicos", confesaba. "Yo no me quedé callada". "No quería vivir, no veía una salida en ningún aspecto de mi vida", ha narrado. "Un par de noches que estaba sola en el ático empecé a ver lo que hablaban de mí, empecé a leer todo ese odio y estando sola en casa, pues pensé lo peor que puede pensar alguien", narraba visiblemente afectada. "Creo que es la primera vez que lo verbalizo. Para mí mi trabajo era lo más importante y veía todo lo que me estaba pasando. Ante el miedo mío y de mi familia decidí acudir a un especialista".

Pero, como decíamos al principio, Riesco es "indestructible" y ha sabido salir adelante. Ahora, además de su trabajo como influencer, en el que promociona varias marcas de ropa y cosméticos, así como muestra diferentes restaurantes y lugares de ocio, Riesco trabaja como reportera para @gleeden_es, la web nº1 de encuentros entre personas casadas.