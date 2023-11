Primeras reacciones a las durísimas declaraciones de Ángel Cristo Jr en contra de Bárbara Rey. Será esta noche cuando veamos la entrevista al completo del hijo de la vedette en el nuevo programa de Telecinco, '¡De viernes!', pero en el adelanto que ya ha emitido la cadena el joven destroza a su madre revelando, entre otras cosas, que ella era la "verdadera pesadilla" de su casa o que en su casa siempre habría grandes cantidades de dinero en efectivo por el chantaje de la artista al Rey Juan Carlos para no hacer público su romance. Algo que ella siempre ha negado.

Mientras Bárbara Rey ha reaparecido completamente destrozada y sin poder contener las lágrimas tras este devastador ataque de su hijo, sobre el que no quiere decir nada, Carmen Lomana no ha dudado en mostrar su sorpresa por las declaraciones de Ángel Cristo Jr. -de las que se ha enterado por Europa Press- y en defender a la actriz.

"A ver, a ver, me estás dejando... No quiero hablar de esto porque no tengo ni idea, ¿pero su hijo ha dicho eso? ¡Pero qué fuerte! Oye, ten hijos para esto" ha exclamado impactada durante la celebración del mercadillo solidario que organiza anualmente y en el que se desprende de algunas de sus prendas más valiosas para ayudar, en esta ocasión, a la Fundación Nupa.

"Yo siempre he visto a Bárbara como buena madre, aunque son temas que no te puedes meter" ha afirmado evitando 'mojarse' sobre si es cierto que la vedette extorsionó al Emérito

Con la Navidad está a la vuelta de la esquina, Carmen adelanta que pasará Nochebuena con su familia, como siempre, y que en Nochevieja viajará a Marbella, seguramente con esa "persona especial que me quiere más" -Antonio Gutiérrez, el ex de Marta Chávarri- de la que prefiere no hablar, a pesar de que este verano fueron sorprendidos en la playa en actitud cómplice y cariñosa.

A quien seguro que no ve estas fechas es a Ágatha Ruiz de la Prada, de la que no quiere saber nada: "No me hables de esto que me aburre que me mata" ha reconocido, sin ocultar que está cansada de que le preguntemos por una posible reconciliación con la diseñadora. "¿Por qué voy a tener que estar reconciliada con todo el mundo? Yo no tengo nada en contra" ha sentenciado, asegurando que a pesar de que la ex de Pedro J. Ramírez afirma que en Rastrillo de Nuevo Futuro la provocó pasando por delante de su puesto, ni siquiera la vio.

Y si Ágatha le aburre, Tamara Falcó e Íñigo Onieva directamente le dan "una pereza que no puedo más" y no ha dudado en cargar contra la hija de Isabel Preysler por utilizar el servicio premium del aeropuerto de Madrid al regresar de Londres mientras el empresario, como el común de los mortales, salió por la puerta normal y se enfrentó solo a las cámaras: "Ella hace muchas tonterías. Dejar a su marido... Es como si dice 'yo voy en business y tú te vas en turista', es que me parece el colmo ya".