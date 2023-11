Hace unas semanas el mundo de la música quedaba totalmente desolado después de un anuncio que no dejó a nadie indiferente: la separación de Andy y Lucas.

La icónica pareja del pop español hizo saltar las alarmas tras acudir a El Hormiguero. Pablo Motos empezó el programa de una forma distinta que ya indicaba que algo estaba pasando. "No es separarnos, pero no sabemos si vamos a volver. La salud es lo primero", contó Andy

El miembro de la banda ha querido destacar el efuerzo al que Lucas se ha sometido durante todos estos años después de tomar las riendas de la marca: "Alguna vez me he enfadado con él porque no paraba". Por su parte, el propio Lucas lo explicó: "Es un estrés que me ha afectado. Me llevo las cosas a la cama y no podía ser. Sin salud somos nada. Mi madre me ha recordado que tengo 41 años y que tengo que descansar. Haremos una gira despedida para nuestro público que se llamará 'Los últimos acordes'".

Andy y Lucas se separarán por todo lo alto en una gira de cuatro conciertos en la que recorrerán contadas localizaciones de España, aunque no se cierran a ampliarse a otros escenarios si todo va bien. 'Nuestros Últimos acordes' comenzará en el Gran Teatro Falla de Cádiz el 20 de abril, y continuará por: el Sant Jordi Club de Barcelona el 27 de bril; el Cartuja Center de Sevilla el 30 de abril; y el Wizink Center de Madrid el 13 de mayo.

Ojo, porque esta no es una despedida definitiva. Ambos artistas han querido dejar claro que, si Lucas se recupera, esperan "poder volver algún día". Y para todos aquellos que quieran saber si podrán disfrutar de Andy y de Lucas por separado, la respuesta es que "no se les ha ocurrido nada" por el momento.

Precio de las entradas

Las entradas han salido a la venta el 24 de noviembre a las doce de la mañana y han volado. Hagamos un repaso de los precios y la disponibilidad.

Sant Jordi Club: apenas quedan disponibles las entradas generales a un precio de 36 euros.

Cartuja Center: las entradas se han agotado por completo

Wizink Center: el dueto gaditano ha conseguido agotar las entradas en muchas de las gradas disponibles y solo podrán hacerse con alguna suelta frente al escenario en las gradas PL1 y PL2, además de las de la pista general. El precio depende del lugar en el que escojamos el asiento, pero parte desde los 30 euros -lo que cuesta un asiento en PL2. Para una butaca en la PL1 los fans tendrán que pagar 35 euros, y para una entrada general, 40 euros.

Sin embargo, los gaditanos -o aquellos que quieran asistir al concierto en su ciudad natal- todavía no podrán hacerse con sus entradas: las tendrán disponibles a partir del 20 de diciembre.