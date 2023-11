A Álvaro Escassi, conocido jinete y jugador de polo español, se le atragantó ayer su pase a la final de “MasterChef Celebrity 8”. Y no porque lo hiciera mal en el programa, que lo hizo muy bien, sino porque casi al tiempo en que se emitía el programa que le daba el pase a la final del talent de cocina -programa marcado por las quejas de los fans de “Master Chef Celebrity” que estimaron injusta la expulsión de la asturiana Blanca Romero- el popular deportista sufría un gran disgusto.

Tal como le contaba unas horas después a LA NUEVA ESPAÑA, su automóvil era sustraído en Sevilla, cuando el exconcursante de “Supervivientes” se encontraba en la capital española, a donde había viajado unas horas antes. Finalmente, el vehículo fue encontrado gracias a un localizador que llevaba incorporado y pudo ser rastreado a través de una aplicación para el teléfono móvil.

De esta forma, el sevillano recuperó su coche que poco después puso a disposición de la policía para que llevaran a cabo la investigación pertinente. Entre otras cosas, porque el coche no quedó sin daños: “le reventaron una rueda y le hicieron una historia...", relató Escassi. No obstante, el jinete le quitaba ayer hierro al asunto y aseguraba que “no me supuso ningún contratiempo más que el 'desavío' del momento”. Con todo, ya ha interpuesto una denuncia aunque ve “poco probable que los pillen”. Por todo ese contratiempo, y con las ganas que tenía de ver la emisión de uno de los programas claves para su trayectoria en Masterchef, le tocó “pillar el programa ya empezado”, lo que lamentó profundamente el sevillano, que empezó a verlo sobre las once de la noche y no se acostó hasta que hubo terminado.

Su relación con Asturias

Álvaro Escassi tiene muy reciente un viaje importante a Asturias. En la región celebró su cumpleaños el pasado octubre, en concreto en la ciudad de Gijón, y por Asturias ha estado también promocionando uno de sus negocios, ya que tiene una firma de vinos.

Más de un centenar de amigos asistieron a los festejos convocados por el jinete, durante unas fechas "muy especiales" que le hicieron sentir "muy querido y arropado por los míos". Fueron multitud de caras conocidas las que visitaron Gijón, logrando reunir a personajes tan conocidos por el público como Jesulín de Ubrique -con quien compartió programa en "Masterchef Celebrity 8"- y la mujer de éste, María José Campanario o su expareja, Lara Dibildos. También asistió su actual pareja María José Suárez, reconocida modelo y diseñadora.

Su historia de amor comenzó en 2021 y se mantiene en la actualidad, puesto que el deportista de Sevilla se declara "tremendamente enamorado y muy feliz". Con ella quiso celebrar el viaje en el que acaba de embarcarse, su marca de vino "Famos", de la que forman parte David Famos como experto enólogo y Manu Coya, propietario de la distribuidora.

Además, también ha querido hacer partícipe a su hija Anna Barrachina a través del diseño de la etiqueta del vino. "Aquí (en Asturias) tengo muy buenos amigos, es un lugar que me gusta mucho y donde se come muy bien. Me encanta su gastronomía, las fabas, el arroz con leche... pero sin duda me declaro fan de la sidra, es mi bebida favorita", cuenta Escassi.