Laura Madrueño saltó a la fama nacional por ser co presentadora de supervivientes. Pero la comunicadora ya era conocida por muchos en televisión por ser miembro dele quipo de presentadores del Tiempo de Telecinco.

Tras sustituir a Lara Álvarez, Madrueño se convirtió en el rostro de la aventura en Honduras, desde donde hacía conexiones con Carlos Sobera, e Ion Aramendi y era la encargada de dirigir las pruebas de los concursantes, anunciar las nominaciones y amonestar a alguno de los participantes en caso de incumplir las normas.

Madrueño conquistó al público pese a ser una de las ediciones menos vistas de Supervivientes y enamoró a sus compañeros. Ion Aramendi quiso dedicar unas bonitas palabras a la que había sido su compañera duante la emisión del programa. "Laura, yo he sido muy feliz contigo en ‘Supervivientes’. Bueno, yo y todos. Gracias porque has hecho un trabajo de diez y te lo he dicho mil veces en persona y públicamente. Eres una tía fantástica y una gran presentadora”, decía el comunicador. Por su parte, Madrueño respondió con mucha emoción, mientras sonaba de fondo la canción oficial de ‘Supervivientes’: “No me pongáis esa sintonía porque me emociono. Es que he sido muy feliz yo también”.

El mensaje de Pocholo

Bosco Martínez-Bordiu, sobrino de Pocholo se convirtió en ganador de esta última edición del reality. Uno de los momentos más destacados fue cuando su tío Pocholo visitó la isla y le dio una serie de consejos a su sobrino. Lo está haciendo muy bien todo. Le he dado unos consejos blancos y le he dicho que tenga cuidado por donde pesca, aunque va como un cohete y va perfecto" confesaba un orgulloso Pocholo. Todo fueron risas y complicidad, pero Pocholo no dejó pasar la oportunidad de darle un importante consejo a su sobrino. Para ello, y después de sorprenderle diciéndole que le regalaba la moto que tanto le gustaba, le leyó una carta que había escrito de su puño y letra especialmente para él: “Solo la verdad es sexy”, comenzaba.

Y, tras alabarle por su positividad, comenzaban los consejos: “No te desgastes peleando contra los que ya están en guerra con ellos mismos. Tienes que ir a tu bola, a tu aire, hacer lo que te salga de los cojo**s… Menos faltar el respeto a la organización”.

Bosco le escuchaba con atención y Pocholo terminaba su lección con un importante mensaje: “Para hacer esto no hay que estudiar. A mí me salió bien y tú y yo compartimos la misma genética”.

Parece que Pocholo hizo buenas migas con el equipo del programa. En especial con Laura Madrueño, a la que escribió por Instagram para invitarle a comer. "Me encantó conocerte y te debo una comida en la Escollera Ibza", escribía Pocholo en uno de los post que colgaba la presentadora en su cuenta oficial de Instagram

No sabemos si Madrueño aceptó el mensaje, pero la invitación pública quedó hecha. Y no es la primera vez que Pocholo escribe a una de las colabradoras de supervivientes. Una divertida confusión con Marta Riesco sacó a la luz que el tío de Bosco también quiso conocer a Marta Peñate. Marta Riesco reveló la historia a través de sus "stories" de Instagram. "He recibido, no un mensaje, sino dos de Pocholo", comenzó diciendo la exreportera de "El programa de Ana Rosa", antes de revelar cómo había sido todo.

Según el relato de Riesco, el primer mensaje lo recibió el pasado 10 de mayo. "Lobiuuu. Marta, eres muy divertida y estás como un pan. Me encantó estar a tu vera", afirma que recibió, al tiempo que adjuntó una captura de pantalla. "Cuando lo recibí dije: 'Lo de que soy divertida y estoy como un pan, puede ser... ¿pero yo he visto a Pocholo?'", afirma que reflexionó.

Ante la situación, y dando por hecho que se trataba de un error, Marta Riesco afirma que no contestó a este primer mensaje. Pero Pocholo quiso aclarar lo ocurrido "Marta, me he confundido de persona. Creí que eras Marta Pelate. No volverá a pesar", escribió literal Martínez-Bordiu.

"Total, que no sé si me hace más gracia que me haya confundido con Marta Pelate, en vez de Marta Peñate, o que me haya dicho no volverá a pesar en vez de a pasar", confesó entre risas Risco, entusiasmada con el asunto: "Yo estoy living porque a Pocholo le ha hecho tilín Marta Peñate y me ha confundido con ella".