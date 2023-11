Centrada en sus compromisos laborales, Chenoa sigue con la misma actitud que hace unas semanas de guardar silencio sobre su ruptura matrimonial con Miguel Sánchez Encinas. Siempre alejada de las polémicas y del foco mediática, la cantante quiere estar en un segundo plano, pero lo cierto es que los rumores sobre los motivos por los que el amor no ha seguido adelante son imparables.

Este domingo, la artista se ha dejado ver en la estación de AVE de Atocha, en Madrid, y nuevamente ha mostrado esa cara tan irónica ante nuestras cámaras. Sin querer desvelar si se plantea una segunda oportunidad con su todavía marido, Chenoa intentaba coger el AVE para viajar hasta Barcelona.

Eso sí, la presentadora de 'Operación Triunfo' nos aseguraba que se encuentra "muy bien eh" y, además, nos dejaba claro que no quiere que nadie le apoye porque no lo necesita: "No me tenéis que animar, estoy perfectamente, estoy feliz y muy estupenda".

Con la prepotencia que en algunas ocasiones le caracteriza, no dudaba en hacerle una pregunta a la reportera: "¿Os alegráis de que esté bien?" y mostraba su malestar por las cámaras: "Así todos los días, la gente está flipando".

De esta manera, la cantante ha vuelto a dejar claro que se encuentra bien a pesar de los rumores que afirmaba a que está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida tras este 'fracaso' en el amor con el urólogo.

Su etapa en OT

La plataforma Prime Video estrenó el pasado lunes, 20, una nueva edición del ‘talent’ más veterano de la televisión, ‘Operación Triunfo’ y no puede estar más satisfecha. Desde el lanzamiento del servicio en 2016, se ha convertido en el contenido local que más hogares han disfrutado en las primeras 24 horas.

Asimismo, la app registró 350.000 usuarios y se recibieron un total de 168.000 votos para salvar a los aspirantes en la Gala 0, lo que supone un aumento en más de 120.000 usuarios y de más de 110.000 votos los números obtenidos en la Gala 0 de la edición de 2020.

En las redes sociales también se han volcado los fans, ya que se han registrado más de 60.000 usuarios conectados durante el arranque del canal 24 horas en directo a través de YouTube, 96.000 siguiendo el primer reparto de temas de la edición y 87.000 conectados para ver el primer pase de micros.

En cuanto a los videos del repaso de la Gala 0 y el reparto de temas, un contenido que siempre despierta gran interés en los seguidores de ‘OT’, lideraron el martes posterior a la Gala 0 la lista de tendencias de YouTube, y durante la semana han tenido presencia en ella contenidos del programa.

Eso sí, a diferencia de los programas emtidios en la "televisión convencional, en las plataformas en streaming no existe esa guerra de audiencias como la entendemos. Algo que permite a los presnetadores y trabajadores del programa no sentir esa presión diaria. " Es mejor que ni se sepan las audiencias porque no me fío de las antenas que tenga cada uno en su casa. Es algo que no te deja trabajar tranquilo. Hay programas que flaquean y dejan de brillar porque está el equipo apagado, y eso se transmite”, defendía xuso Jones en una entrevista concedida al medio especializado en televisión, Vertele.