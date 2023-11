Tras el fallecimiento de María Teresa Campos, sus hijas Terelu y Carmen siguen estando en el ojo del huracán. Ahora, por unas duras acusaciones lanzadas por una amiga de Bigote Arrocet, expareja de María Teresa Campos, quien asegura que están arruinadas. Pero, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones?

El tema se trató durante la emisión de Así es la vida, el programa que presenta Sandra Barneda en Telecinco, donde recogieron las declaraciones de Gema Serrano. "Igual en algún momento nos explican qué ha pasado con la casa de Málaga, a quién recurrieron y por qué su amigo Rafa Mora. A ver qué pasa con ese legado de María Teresa, que me parece que no hay. No tienen dinero", aseguró. Para responder a estas duras declaraciones estaba la hija de Terelu, Alejandra Rubio, que colabora en el programa.

"No sé quién es el informador de esta persona, pero que se busque otro. No ha dado ni una", aseguró la colaboradora, señalando que "está todo perfecto, la casa de Málaga está libre de deudas, ¿por qué le tengo que dar explicaciones a una persona que no pertenece a mi vida? Déjanos en paz",

Con estas declaraciones, Alejandra Rubio da a entender que es mentira que su madre y su tía estén arruinadas.

Huella en la televisión

María Teresa Campos, una destacada presentadora y figura televisiva española, dejó su huella en la televisión durante más de cinco décadas, consolidándose como una de las personalidades más queridas e influyentes en el ámbito televisivo español.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa inició su carrera televisiva en la década de 1960, desplegando un extenso repertorio de programas a lo largo de los años. Su versatilidad la llevó a presentar desde programas de variedades y talk shows hasta programas de entretenimiento y noticias, convirtiéndose en un rostro emblemático de la televisión española.

María Teresa se distinguió por su estilo cálido y acogedor como presentadora, conquistando al público español. Su habilidad para escuchar atentamente a sus invitados y proporcionar un espacio seguro para que compartieran sus experiencias y opiniones la hizo destacar. Además, su sentido del humor y su capacidad para arrancar sonrisas a la audiencia fueron características que la convirtieron en una figura entrañable.

A lo largo de su carrera, María Teresa recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el prestigioso premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión en 2006 y el premio TP de Oro a toda una vida en 2015, honrando su impacto duradero en la industria televisiva.

Más allá de su éxito en la televisión, María Teresa se destacó por su compromiso con causas sociales y políticas. Como defensora de los derechos de las mujeres, alzó su voz contra la discriminación de género. Contribuyó activamente con organizaciones benéficas dedicadas a apoyar a personas con discapacidad y respaldó iniciativas de lucha contra el cáncer.

En el ámbito personal, María Teresa Campos fue apreciada y respetada por su familia y amigos. A pesar de su prominente éxito y su influencia en la televisión española, mantuvo su humildad y autenticidad. Su vida se convirtió en un ejemplo inspirador para muchos, demostrando cómo se puede lograr éxito y pasión, al mismo tiempo que se mantiene agradecida y humilde ante la vida. La partida de María Teresa dejó un vacío en la televisión española, pero su legado perdura como un faro de inspiración y autenticidad.