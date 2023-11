La influencer Isa Pantoja ha dado cuenta a sus seguidores de su grave problema de visión, que explica a través de un vídeo en su perfil de Instagram: "Veo cero".

Tal y como explicó la hija de la Pantoja, se ha hecho un drástico cambio de look con un nuevo flequillo que no le permite ver con claridad. "Entre que no veo de lejos y que está largo, veo cero", aseguró en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Afortunadamente, Isa Pantoja consiguió atajar de raíz su problema y acabó cortándose el flequillo. "Todo solucionado", explicó.

Matrimonio

Isa Pantoja se ha reincorporado a su rutina después de contraer matrimonio recientemente con Asraf Beno. Mientras aguardan ansiosos la llegada de su luna de miel, donde cumplirán su sueño de realizar un safari, la pareja persevera en sus quehaceres diarios, procurando dejar de lado las polémicas que han ensombrecido su juramento matrimonial.

A pesar de afirmar que la ausencia de su madre y de Kiko Rivera no afectaría uno de sus días más dichosos, la melancolía notable de Isa, manifestada 72 horas después de la boda, insinúa lo contrario. La falta de comunicación por parte de Isabel Pantoja, quien ni siquiera la ha felicitado, parece haber afectado a la joven, que mostró seriedad y descontento al recoger a su hijo Alberto en la escuela.

"Voy a buscar al niño, hay niños y padres. No lo saques, por favor. No voy a decir nada, por favor", expresó Isa, con el semblante bajo, sin revelar si ha recibido noticias de la tonadillera o si lamenta no haber invitado a su madrina María del Monte, manteniendo la esperanza de la presencia de su madre en la ceremonia.

De manera directa, Isa admitió que, a pesar de la ausencia de su madre, todo transcurrió "perfectamente", agradeciendo con una sonrisa tímida los elogios recibidos por su elegante vestido de novia. Sin embargo, optó por el silencio ante las declaraciones de Irene Rosales, quien, a pesar de la falta de relación, les deseó lo mejor a ella y a Asraf.

La polémica perdura en relación con la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, marcada por la conspicua ausencia de la madre de la novia. La ceremonia, llevada a cabo el pasado viernes, ha generado rumores y especulaciones debido a la ausencia de otros miembros de la familia Pantoja.

Por otra parte, Anabel Pantoja ha sorprendido al mantenerse callada sobre el gran día de su prima Isa. A pesar de las numerosas preguntas de la prensa y las incertidumbres en torno a la familia Pantoja, la influencer ha optado por guardar un misterioso silencio respecto a este evento tan especial.

La falta de detalles acerca de la relación entre Isa Pantoja y su madre, así como la ausencia de esta en la ceremonia, al igual que otros miembros de la familia, ha avivado especulaciones y teorías en las redes sociales. La actitud enigmática de Anabel Pantoja ha dejado a todos intrigados y ansiosos por conocer más detalles sobre lo ocurrido.