Hace unos años era muy común ver vehiculos con un alerón trasero para dar un aspecto más deportivo y aerodinámico a nuestro vehículo.

Dehechp, a finales de lo 90 y principios del siglo XXI, con el boom de varias películas y videojuegos centrados en el mundo tunning, fue muy habitual ver coches con diferentes añadidos a la fabricación original.

Pero, ¿hasta que punto puede incorporar cambios en la carrocería de mi vehículo?

La Dirección General de Tráfico (DGT) asegura que "si vas a realizar alguna modificación en un vehículo, tales como puedan ser pasar a GLP, incorporar luces diurnas a un vehículo que no las traía de serie, colocar un enganche de remolque, o cualquier otra reforma de importancia, es muy importante para la seguridad de todos comprobar que los trabajos y los materiales utilizados sean de garantía. Si modificas, incorporas, sustituyes o quitas algún componente en el vehículo después de su matriculación, deberás llevar a cabo un proceso de homologación y revisión de los trabajos realizados.

Qué se entiende por una modificación o reforma de importancia

Se entiende por una modificación o reforma de importancia cualquier cambio que afecte a:

La identificación del vehículo

La unidad motriz o motor

Transmisión, ejes, suspensión, dirección o frenos

La carrocería

Dispositivos de alumbrado y señalización

Uniones entre los vehículos tractores y los remolques o semirremolques que llevan

También la modificación de cualquier dato que aparezca en la ITV

Desde la DGt aseguran que el taller donde realices la modificación deberá estar autorizado para realizarlo, De igual manera los materiales usados e incorporados deberán estar homologados para poder ser usados por tu vehículo.

Acude a la ITV para revisar los trabajos realizados

Solicita un nuevo Permiso de Circulación en Tráfico

En cuanto a la ITV,

Debes presentar tu vehículo en una estación ITV autorizada para su revisión en un plazo inferior a 15 días desde que tuviera lugar la reforma.

En el momento de coger la cita indica que se trata de una revisión por reforma y consulta la documentación que deberás adoptar en función del cambio realizado.

La estación ITV expedirá y te entregará la nueva ficha ITV del vehículo dónde se incluirán los cambios realizados.

En cuanto a los alerones, hay que tener en cuenta una serie de detalles a la hora de llevar a cabao esta modificación , dado que una multa pouede costarte entre 400 y 4.000 euros, en función del riego que pueda suponer a la hora de ciruclar con el vehículo. Por ello, es muy importante que la instalación de este alerón no interfiera en la tercera luz de freno. Si por la instalación del alerón, la luz no queda con buena visibilidad, será necesario reubicar o cambiar esta tercera luz de freno a una ubicación con buena visibilidad. Los materiales de los alerones suelen ser plastico ABS, fibra, fibra de carbono, aluminio, pvc… Es también importante tener en cuenta que los alerones instalados y sus partes, no pueden tener aristas ni partes cortantes.