TradeAR, el programa de Ana Rosa que presenta por las tardes en Telecinco ha conseguido encontrar su hueco en una franja muy competitiva y tras la polémica del final de Sálvame.

El problema es que Ana Rosa, reina de las mañanas no consigue alzarse con el liderazgo que tenía cuando presentaba El programa de Ana Rosa e imponerse a la que fue su discípula, Sonsoles Ónega, que cada tarde consigue superar en Antena 3 a la competencia con su Y ahora Sonsoles.

Pero, aun queda Ana Rosa para rato, tal y como ha confirmado ella misma desde su programa. Las ciudades empiezan a encender sus luces de navidad, un auténtico despliegue de color y magia que se ha convertido en una especie de competición y ‘TardeAR’ se une a ellas…

“Hay muchas ciudades de España que han competido por tener la mejor navidad del país, nosotros vamos a competir con todos, no queremos ser menos y vamos a poner nuestro granito de arena”, empezaba a decir Ana Rosa Quintana.

TradeAR se prepara para la Navidad

Además, dirigiéndose a todos los espectadores, decía: “Esta es la primera navidad de ‘TArdeAR’ y va a haber muchas, muchas, muchas, muchas”. Incluso este espíritu navideño que impregnó el plató logró que se obrase el milagro. En 'TardeAR' hacían un llamamiento porque Antonio, vendedor de la ONCE había perdido toda la tira de décimos para el sorteo extraordinario de Navidad en la zona Marqués de Urquijo, en Madrid para ver si alguien los había encontrado y hoy el protagonista nos ha visitado en el plató y ha vivido un mágico momento.

"Me coloqué mis cosas como todas las mañanas, en un paseo se me resbalaron los cupones y se me cayeron", explicaba Antonio en nuestro programa sobre lo ocurrido.

Una misión complicada la de encontrar los cupones, pero Antonio ha vivido en el programa el milagro de la Navidad. "Ayer dije que yo creo en los milagros y creo en el milagro de la Navidad, hay gente buena no, maravillosa", ha entonado Ana Rosa mientras ha sacado una caja encima de la casa que contenía los cupones de Antonio.

El invitado no ha podido evitar emocionarse y la presentadora ha explicado cómo han llegado los cupones al programa: "Hay una buena persona que lo encontró, una persona que conoce a quién los ha encontrado es compañera. Es un vecino que conoce a una reportera de la mañana y le dice: 'oye, ¿tú trabajas en la tele? que he oído esto y yo los he encontrado".

Antonio se ha mostrado muy agradecido con esto y no se esperaba que todo iba a ser todavía mejor, Ana Rosa ha asegurado que todo el equipo quiere los décimos y que "se los quedan", por tanto el vendedor los ha encontrado y encima vendidos: "Qué pasada, de verdad". "¿No os parece alucinante lo que nos ha pasado?, ha reaccionado la presentadora porque "es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar" y lo veían "casi imposible".