Pocas veces se ha dado una circunstancia así en Paspapalabra: Moisés ha dado por pedido El Rosco pese a tener casi treinta segundos para luchar por la remontada frente a Óscar. Aunque es verdad que ese objetivo se ha puesto casi imposible para él, resulta poco frecuente que un concursante renuncie a responder y agotar sus posibilidades, por remotas que sean.

La prueba se le ha torcido a Moisés al poco de comenzar, en la D. El concursante se ha quedado perplejo cuando Roberto Leal le ha dicho que era fallo. La respuesta que ha ‘divisado’ no ha sido exacta y el presentador ha tenido que explicarle el matiz con la que buscaba: distinguir.

Tras ese inesperado tropiezo, su reacción ha sido explosiva con un turno de doce aciertos. Parecía dispuesto a dar batalla frente a Óscar, que ha podido evitar los sobresaltos y ha hecho una primera vuelta notable, de 19 letras en verde. Ha sido esa marca en la que se han encontrado los dos concursantes, volviendo a empatar con 20 y con 21 respuestas correctas.

Lo que ha ocurrido después ha sido decisivo. Óscar ha sumado un nuevo acierto y Moisés, un nuevo fallo. Por eso, pese a tener aún dos letras pendientes de responder, el riojano ha renunciado, a dejar pasar su tiempo y se ha resignado a pasar en el próximo programa por la Silla Azul.

De esta forma, Óscar ha conseguido la victoria antes de terminar El Rosco, y eso le ha permitido afrontar la recta final con más tranquilidad. A tres respuestas del bote, todo es posible. Los concursantes han contado en este programa con un nuevo cuarteto de ayudantes.

Una lucha de titanes

Los dos concursantes continúan peleando por conseguir el ansiado bote, que ya ha superado el millón de euros, por lo que el jugador que le conquiste, obtendrá una importante suma de dinero. Ambos jugadores tienen un buen colchón gracias a todas la veces que se han impuesto a su rival en el rosco. Los dos son unos pesos pesados. Óscar, por ejemplo, tiene un pasado muy activo como concursante de otros programas de renombre como Saber y Ganar, donde se convirtió en uno de los centenarios. Además, también formó parte de los Dispersos de Boom, que tantas bunas tardes dieron a los espectadores en Antena 3

Moisés, por su parte, confiesa que ha conseguido vencer los nervios del principio. "Al principio, cuando salía yo, me costaba a veces verme porque me ponía nervioso", asegura. Además, explica que entonces estaba "teniendo problemas con la dermatitis" y tomando una medicación que le subía un poco la tensión arterial: "Me subía la tensión viendo el programa". Sin embargo, ahora sí lo ve "de vez en cuando": "Porque soy muy perfeccionista y me gusta ver en qué puedo mejorar".

La adrenalina seguro que se le disparará cuando complete El Rosco. De momento, cumplidos los 100 programas, Moisés afirma que sólo se ha visto una vez con opciones reales de ganar el bote: "La primera". "Me quedaba un tratado de paz y yo sabía que tenía uno entre Francia y Austria de las Guerras Napoleónicas, pero lo mezclé con un director francés", recuerda.