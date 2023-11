Después de estar tomando durante dos meses cortisona, Nagore Robles ha comenzado a experimentar los primeros efectos secundarios por el tratamiento. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha visto obligada a tomar esta medicación y, aunque le está evitando "muchísimo dolor", también está viviendo los efectos adversos

Una vez más , la vasca ha hecho partícipes a sus seguidores de todo lo que le está pasando. De un tiempo a esta parte, Nagore Robles está sufriendo un bache de salud. La televisiva se ha enfrentado a un diagnóstico médico por su prolema de espalda que tiene por solución pasar por el quirófano.

"Llevo casi dos meses tomando cortisona, y aunque me ha evitado muchísimo dolor y salvado de muchas situaciones en el trabajo; tengo que dejarla cuanto antes. Me duelen los huesos, hasta los dientes, me sabe la boca a hierro, me cuesta mucho dormir, dolor de cabeza, mareos y encima te sale vello facial... La semana que viene me hago las pruebas preoperatorias y cuando tenga resultados me dan fecha para la operación cuanto antes. He decidido no atornillarne la columna, y confiar en una doctora que me dio muy buena energía y me transmitió confianza. La operación dura hora y media, me quitará lo que me está presionando el nervio y me provoca tanto dolor, así que espero sentir alivio muy pronto", ha escrito en uno de sus stories de Instagram.

La influencer ha encontrado una doctora que le da confianza que le ha explicado en qué consiste la intervención. Esta durará una hora y media, tal como ha explicado, y en ella le quitarán lo que le está presionando el nervio y que le provoca tanto dolor. "Espero sentir alivio muy pronto", ha rogado la influencer que quiere acabar con todos los síntomas y efectos secundarios que el tratamiento preoperatorio le está produciendo.

¿Qué es lo que padece?

Nagore Robles ha detectado un problema de salud que cada vez la tiene más preocupada. La presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' ha enseñado la alarmante inflamación de su barriga y ha contado que está experimentando dolores muy fuertes de un tiempo a esta parte. Tanto que ha acudido al médico de digestivo y pronto va a comenzar un tratamiento. La influencer ha aclarado que no ha comido nada extraordinario y, que precisamente, ella trata de cuidar su alimentación y su forma física para poder participar en carreras y maratones, que realmente le apasionan. "Os voy a contar mi situación", ha empezado diciendo para mostrar después su abultado vientre. Sin conocer qué puede provocar su hinchazón y cada vez viendo que va a más, Nagore Robles se ha visto obligada a acudir al médico para consultar su problema digestivo. "Es muy heavy. Me duele un montón. Estoy desesperada", han sido sus palabras al sincerarse con sus seguidores sobre su estado de salud.

Tratando de buscar una explicación para este cambio físico tan notorio y para terminar con los dolores persistentes que tiene de abdomen, Nagore Robles ha buscado el consejo médico por si hay algún alimento que desconozca y al que quizás tenga una alergia o intolerancia