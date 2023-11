Patricia Pardo y Christian Gálvez van a ser padres. La pareja de presentadores lo hizo oficial hace unos meses y parece que s urelación va mejor que nunca. Ahora, la televisiva, a punto de dar a luz, muestra una foto de su estado, y con la frase: "A punto de caramelo". Todo parece indicar que su hijo, del que todavía no se sabe el nombre, llegará de un momento a otro.

El pequeño ha provocado el primer cisma familiar. El nombre del benjamín de la familia ha hecho estallar 'la guerra' no solo entre los futuros papás sino también entre la presentadora y sus dos hijas mayores. Aurora y Sofia, fruto de su matrimonio con el policía Francisco Márquez, tienen claras sus preferencias en lo que al nombre de su hermano pequeño se refiere.

Las pequeñas, de siete y cinco años, ya ha puesto sobre la mesa su primera opción. Ambas se han puesto de acuerdo y quieren que el nuevo miembro de la familia se llame Carlos. Un deseo que su madre no parece dispuesta a cumplir.

"Mis hijas están obsesionadas con Carlos, pero no lo veo. No sé si habrá un cuarto o no, pero no lo veo el nombre", decía Patricia, que asegura que entre ella y el padre de la criatura también hay opiniones diferentes.

Sin embargo, en una reciente aparición en televisión, Pardo aseguró que "no quiere herir sensibilidades, pero tener un bebé dentro es la mejor sensación edl mundo", dijo.

Una bonita relación

Patricia Pardo y Christian Gálvez son dos de los nombres propios que nos ha dejado este verano que está dando sus últimos coletazos. El pasado 29 de julio la pareja sorprendía a propios y a extraños anunciando, con un precioso mensaje publicado en redes sociales, que estaban esperando su primer hijo en común -la periodista gallega tiene dos niñas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio con Fran Márquez-, además de revelar que contrajeron matrimonio en secreto hace un año.