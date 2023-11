Cuando tengas el tiempo, la forma o la necesidad de viajar en coche necesitas tener todo lo que necesitas contigo. Está bien disfrutar conduciendo, con precaución, está bien admirar el paisaje si estás parado, pero lo inesperado está a la vuelta de la esquina y puede suceder en cualquier momento.

¿Cuántas veces has tenido que parar porque una piedra golpeó el espejo o el cristal? Quizás no sabes que, entre muchas cosas más, también puedes tener papel higiénico en tu coche, ponerlo salvará tu carrocería y no solo lo que piensas. No estamos hablando de necesidades fisiológicas, sino de algo que siempre e inevitablemente sucede cuando vas en coche por la carretera. Seguramente te preocupará la impresión que puedan tener los demás al mirar todos los objetos que llevas en los asientos traseros. Pero no te preocupes.

Si sugieres este truco a las personas, no podrán evitar darte las gracias. Pero veamos concretamente qué es y cómo utilizar el papel higiénico para salvar la carrocería y cristales de tu coche.

Es mejor tenerlo siempre a mano

Tener un rollo de papel, ya sea higiénico o de cocina, es muy útil en cualquier momento y lugar, admitámoslo. Sin embargo, debido a la composición del papel que se utiliza en el baño, puede ser muy útil para solucionar problemas de no poca importancia.

Por ejemplo, tenerlo en el coche puede ser la solución a los excrementos de pájaros que llueven sobre el parabrisas, el techo o la carrocería en general. Puede parecerte un tema trivial y absurdo, pero tienes que pensar que los excrementos son ácidos y si se dejan durante mucho tiempo estropean inevitablemente aquello sobre lo que se posan.

Por eso, en cuanto notes las heces de un pájaro, debes actuar de inmediato y puedes hacerlo con papel higiénico. Es el único lo suficientemente fino y delicado como para eliminar la mancha sin hacer más daño. Hay que mojarlo un poco, actuar y sólo entonces accionar el limpiaparabrisas para terminar el trabajo, en el caso de cristales.

Nunca pases el limpiaparabrisas por encima de un excremento de inmediato porque sólo empeorarás la situación, pero probablemente ya lo sepas. Así que, a partir de ahora, acuérdate de poner un rollo de papel higiénico, un desinfectante o un poco de agua y no volverás a tener este tipo de problemas.

No pasar la ITV por la carrocería

En el tema de la carrocería, es importante que los golpes, u otros desperfectos no comprometan la seguridad del vehículo, así como de otros vehículos. En definitiva, los principales defectos en la carrocería por los que no pasarás la ITV son los siguientes:

Presencia de óxidos, perforaciones o desperfectos Existencia de aristas vivas o cortantes deteriorados Limpia y lava parabrisas en mal estado Fijación del paragolpes defectuosa Fisuras del cristal delantero dentro o fuera del campo de visión mínimo del conductor

Lo que debes llevar en tu coche

Hay ciertas herramientas que son necesarias y obligatorias para tu propia seguridad y la de los demás. Un extintor, por ejemplo, un martillo con cuchilla y un botiquín de primeros auxilios no deben faltar nunca en el coche. Esto, por supuesto, en caso de emergencia.

Además, en caso de avería del coche o de pinchazo de una rueda, deberías tener una caja de herramientas, un arrancador de emergencia y un compresor o bombona de aire. Puedes encontrarlos por unos pocos euros en todas las tiendas, incluso online.

Por último, debes pensar siempre en tus necesidades y en las de tus pasajeros. No olvides nunca meter en la maleta pañuelos de papel, botellas de agua, caramelos y cualquier otra cosa que te resulte indispensable a ti o a las personas de tu familia por diversos motivos.