Apenas han pasado 3 días desde que Sebastián Yatra confirmó lo que se venía rumoreando desde hacía varias semanas, que Aitana y él ya no están juntos, pero los rumores acerca de la posible existencia de terceras personas no han tardado en surgir.

A pesar de que en su último concierto -precisamente en Colombia, país natal del cantante de 'Energía bacana'- la artista fue incapaz de contener las lágrimas y reconoció rota en llanto que no está "emocionalmente bien", se apunta a que podría estar iniciando una relación especial con el rapero Rels B, con el que ha colaborado en el tema 'Miamor'.

Lejos de las informaciones que aseguran que fue Yatra quien tomó la decisión de acabar con su noviazgo después de 11 meses, y que Aitana tendría esperanzas de recuperarlo, otras fuentes deslizan que la catalana no estaría tan afectada como todos pensamos.

Se rumorea que en su ruptura habría una tercera persona, el cantante y compositor Daniel Heredia -Rels B- con el que mantiene una gran amistad -que podría ser algo más según el programa 'En todas las salsas'- y con el que su química es innegable en la canción 'Miamor'.

Pero el artista mallorquín no es el único con el que se ha relacionado a Aitana, ya que según 'Vamos a ver' la cantante de 'Las babys' estaría interesada en el tenista Carlos Alcaraz, muy amigo casualmente de Sebastián Yatra.

Tanto es así que además de apoyarle en la última edición del Mutua Madrid Open de tenis el pasado mayo -un encuentro al que el colombiano acudió acompañado por el padre de Aitana- ambos se han retado mutuamente en el US Open, cuando el tenista se arrancó a cantar (o a intentarlo por lo menos) una de las canciones más populares de Yatra, 'Vagabundo', después de que el artista se atreviese a jugar un partido.

También Aitana se ha dejado ver en las gradas animando a Alcaraz; y, coincidencias de la vida, compartió palco con su ex Miguel Bernardeau, en el que fue su primer encuentro en público tras su ruptura.

Ahora se dice que, de nuevo soltera tras acabar su relación con Sebastián, la cantante habría puesto su mirada en el tenista más popular del momento. Rumores sin ningún tipo de base sobre los que Aitana, centrada en su gira de conciertos, guarda silencio por el momento

Aitana sobre Yatra: "Es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo"

Con una sonrisa y confesando que se encuentra "muy bien" a pesar de su reciente ruptura con Sebastián Yatra. Así ha llegado Aitana a España en la madrugada de este jueves después de que se haya cancelado, por "motivos técnicos", el concierto que tenía previsto dar este jueves en la capital de Ecuador, Quito.

Horas después de romper su silencio en Perú y asegurar que se lleva "súper bien" con el cantante de 'Tacones rojos', que son "súper amigos" y que así seguirá siendo a pesar del fin de su relación, la artista catalana ha hablado alto y claro sobre el momento que está viviendo a nivel personal y ha reiterado su cariño por su exnovio a pesar de que su historia de amor no haya funcionado.

"Estoy muy bien" ha asegurado al ver a las cámaras de Europa Press, confesando lo especial que ha sido para ella -a pesar de su ruptura- haber triunfado en sus últimos conciertos en México, Colombia y Perú: "Me dio mucha rabia suspender Quito, pero el año que viene seguro que volveré. Pero la verdad estoy muy feliz, súper feliz. He hecho un Auditorio Nacional, he hecho Movistar Arena en Bogotá... En Lima estaba súper contenta".

Actuaciones en las que ha desatado una gran preocupación entre sus fans por sus lágrimas y sus declaraciones reconociendo que no está en un buen momento anímico. Algo a lo que Aitana ha querido quitar hierro, afirmando que "yo lloro mucho. Literalmente en todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo, es de siempre". "En mi vida me ha pasado desde que nací la verdad" ha añadido, reconociendo que tiene días buenos y días malos al margen de su relación con Yatra.

Y ha sido al preguntarle por su ruptura con el colombiano cuando la cantante de 'Vas a quedarte' ha dejado claro el cariño que sigue teniendo por él: "Durante todo este año yo no he dado declaraciones de mi vida personal, entonces, como comprenderéis, no lo voy a hacer tampoco ahora. Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir y no voy a decir nada más porque ya sabéis que no os voy a decir nada más" ha zanjado, dejando entrever con sus declaraciones que su ruptura ha sido cordial y continúan siendo un gran apoyo el uno para el otro.