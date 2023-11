Herminia ha muerto. Tras 22 años siendo uno de los personajes más queridos de la familia Alcántara, 'Cuéntame cómo pasó' se despide de la madre de Merche, que a lo largo de sus 23 años nos ha dejado muchas lecciones de vida que han marcado las distintas épocas que se han desarrollado en la serie. El fallecimiento de Herminia ha dejado un vacío, convirtiéndose en uno de los momentos más tristes de todas las temporadas.

Las últimas palabras entre abuela y nieto no han podido describir de mejor manera el amor que siente una abuela por un nieto. "Te he echado mucho de menos", comenzaba diciendo Herminia. "Tú no sabes el miedo que hemos pasado. Espero que hayas encontrado lo que fueras a encontrar", continuaba la mayor de la familia Alcántara.

"¿Eres feliz? Es lo único que quiero oír", se preguntaba Herminia. "La gente joven nunca es feliz, solo es feliz a ratitos, pero son muy buenos momentos. Cuando se es joven tienes mucha salud, pero también mucha ansia. Siempre se quiere conseguir más", le aconsejaba en su pequeña conversación a solas.

En ese momento, Herminia pidió un importante favor a Carlos: "Quiero pedirte dos cosas. No quiero que en mi entierro os vistáis de negro, es muy triste. Quiero que vayáis normal. No quiero corona, quiero un ramito de flores del campo. Quiero que os echéis un baile, un pasodoble", afirmaba.

"Abuela, ¿por qué estamos hablando de esto?", se preguntaba Carlos. "Ahora te diré otra cosa que quiero: tus hermanos ya no están unidos. Tus hermanos discutieron, ellos casi ni se ven, ya ni hacemos la paella los domingos", queriendo reflejar la realidad tras la marcha de Carlos a Estados Unidos. "Tú eres el que lo tienes que arreglar, porque tú conoces la historia de esta familia y eres el que puede hacer que se siga adelante", zanjaba Herminia antes de fundirse en un último abrazo con su nieto.