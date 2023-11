Tras acudir a la residencia donde se encuentra su madre para celebrar sus 84 cumpleaños, Manuel Velasco salía del centro con una sonrisa en su rostro que reflejaba que todo había ido bien. Y así mismo nos lo contaba él mismo, asegurando que ha sido una celebración muy íntima, pero sobre todo una reunión de seres queridos que ha llenado de alegría a su madre, Concha Velasco.

El hijo de a actriz, nos aseguraba que había sido "un cumpleaños bonito, familiar, muy tranquilo y muy bien", dejando claro que "todo está muy bien". Un día en el que han disfrutado de nuevo de la presencia de la veterana actriz y en el que se han juntado los más allegados.

Tan atento con los medios de comunicación como siempre, nos comentaba que había disfrutado de "una tarde muy agradable, con familia y amigos, y nada muy bien", zanjando los rumores del estado de salud de su madre, aseverando que se encuentra "bien, bien tranquila, estable, está bien... Muy contenta".

Desde el pasado mes de marzo de 2022, Manuel mantiene una relación muy cordial con la prensa, a la que ha ido trasladándole cualquier tipo de información sobre su madre para evitar bulos y rumores que lo único que han hecho ha sido poner en el foco mediático a la actriz sin necesidad alguna.

Fruto de esa buena relación, el hijo de Concha ha agradecido a todos los medios su presencia en las inmediaciones con unas bonitas palabras: "Gracias por esperar, siento que hayáis pasando frío pero no he podido salir antes porque estaba con los ramos, los bombones, la tarta, todo esto".

Avanzada edad

Concha Velasco es una figura querida y respetada en el mundo del espectáculo. Su carisma, talento y dedicación a su profesión la han convertido en un ícono de la industria del entretenimiento en España. A lo largo de su carrera, ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones.

Sin embargo, su avanzada edad y su posterior ingreso en una residencia hicieron saltar las alarmas sobre su estado de salud. Hace mucho que no vemos a la actriz, de la que conocemos sus avances por su hijo. Pero ahora ha sido Mariló Montero la que ha hablado al respecto, señaló que "le mando un beso. Ir a verla no, hablo con Manuel, su hijo... y no lo veo recomendable ya. La última vez que la vi fue al hospital y le mando audios y muchos besos a través de Manuel que creo que es lo más prudente y correcto".

Y es que la periodista considera que lo más correcto es que vaya a verla únicamente la familia directa.