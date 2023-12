La entrevista de Fayna Bethencourt este sábado en 'Fiesta' ha provocado numerosas reacciones y una de ellas ha sido la de su maltratador, Carlos 'El Yoyas'. El condenado y fugado por un delito continuado de maltrato en el ámbito familiar ha concedido una entrevista para 'El Mundo' en la que se permite el lujo de bromear con su situación legal.

Carlos Navarro declaraba a 'LOC' que pide al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "el indulto o la amnistía" además de "condonar" sus deudas con Hacienda. No contento con ser un prófugo de la Justicia, el que fuera pareja de Fayna se siente con derecho a bromear sobre su situación de prófugo, algo que ha indignado profundamente a los colaboradores de 'Fiesta'.

Carlos ‘El Yoyas’ lleva más de un año fugado de la justicia. Desde diciembre de 2020, pesa sobre él una condena por siete delitos por maltrato continuado hacia su exmujer, pero también a sus hijos y a la pareja de esta. Está en paradero desconocido, huido de la justicia. El programa Fiesta ha entrevistado Fayna Bethencourt, que reflexiona sobre todo lo que ha sucedido este año. “Estoy sorprendida porque me dijeron que tardarían unos días en capturarle y ha pasado más de un año. Estoy entre sorprendida e indignada”, confesa nuestra invitada. Y es que Fayna se muestra molesta porque, tal y como ella considera y se lamenta, “cada día que pasa estoy menos protegida”.

“Se burla de la Policía diciendo ‘no me van a encontrar’"

Fayna confiesa que su día a día “es el que es, pero toda esta historia es como una página que no acaba de pasar. Está ahí pendiente, no se ha resuelto y no acabas de tirar adelante del todo”. Y es que nuestra invitada lamenta que no respiró aliviada al salir la condena porque luego vinieron los recursos, después la sentencia firme, llegó la huida y luego su entrevista a ‘El Mundo’ siendo ya un prófugo de la justicia.

Además, parece tener claro dónde se esconde su exmarido: “Sí, tengo idea de dónde puede estar. No permanece oculto un año si no estás protegido y hay gente que te lo pone fácil. Las fuerzas policiales hacen su trabajo, pero no terminan de dar con él. Sé cosas, pero no puedo hacerlas públicas”, revela. “Se burla de la Policía diciendo ‘no me van a encontrar’, es una situación surrealista. No hay precedentes en un condenado por violencia de género se fugue alegando su inocencia. Es culpable y encima hay ciertos periodistas que le dan esa libertad de seguir machacándome a través de los medios”, sentencia Fayna