Momentos complicados para Bertín Osborne, que después de vivir un pequeño susto en la salud de su padre, sigue viendo como su nombre sigue sonando con fuerza en los medios de comunicación debido a su polémica con Gabriela Guillén y el embarazo de esta. A pesar de ello, el cantante sigue centrado en sus proyectos y este fin de semana ha dado un concierto en Gijón.

Hasta allí se ha desplazado un equipo de Europa Press y ha sido testigo de este mal humor que tiene ante las cámaras. No quiera saber nada, no quiere hablar sobre el embarazo de Gabriela y no quiere desvelar cómo se encuentra su padre tras el bache de salud que sufrió hace unas semanas.

El cantante se muestra hermético con su vida privada y serio ante los reporteros que intentan sonsacarle alguna tímida declaración... se dejaba ver saliendo del coche y corriendo bajo la lluvia, para entrar en la sala y preparar su próxima actuación.

Tan concentrado se encuentra el artista que ni siquiera atiende a una señora que le pide amablemente una fotografía, contestándola con la más absoluta indiferencia al seguir por su camino. Una actitud que no nos sorprende por parte de Osborne que, en los últimos meses, ha mostrado su peor cara a estar en el foco mediático por el embarazo de su última pareja sentimental.

"He podido verle la carita"

Por su parte, Gabriela Guillén continúa hablando de Osborne y hace poco ha reconocido que se arrepiente de haber conocido a Bertín Osborne y de haber estado con él, su exmujer guarda silencio.

Además, también acudió al plató de Y ahora Sonsoles, donde habló sobre su embarazo. Allí ha contoado que ha acudido a un centro especializado en ecografías en 5D con una amiga para hacerse una 'ecografía emocional' a pocas semanas de dar la bienvenida a su hijo. "Ha ido muy bien, estoy muy contenta, muy feliz. He podido verle la carita y ya se ve a quién se parece" ha revelado ante los micrófonos de Europa Press, dejando en el aire si ve al pequeño más similar al cantante o a ella: "Muchas gracias, de verdad, pero no os voy a decir más porque es una cosa muy personal y no. Os lo agradezco, pero no".

Aprovechando la ocasión y, tras publicar una imagen en ropa interior en sus redes sociales presumiendo de su abultada barriguita de embarazada, Gabriela también ha querido explicar el dardo a Bertín en forma de mensaje que publicó hace unos día en Instagram asegurando que los niños no quieren dinero ni regalos, sino cariño que es lo que realmente importa. Algo que sigue sosteniendo pero que prefiere no decir si va dedicado al cantante. "Es una reflexión nada más, y muy bonita. Soy libre de poner lo que quiero en mis redes y no voy a hacer más comentarios con respecto a él" ha sentenciado.