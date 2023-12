Lara Álvarez es una de las presentadoras más queridas de España. Su etapa en Supervivientes fue parte de la época dorada de Telecinco y ella estuvo al pie del cañón desde Honduras en varias ediciones.

Después, el cansancio y las ganas de desconexión hicieron mella en la asturiana que se tomó un descanso y cedió el testigo a Laura Madrueño, presentadora del tiempo en la cadena, que realizó un trabajo sobresaliente con una edición que, pese a ser de las menos vista, se covirtió en un salvavidas para la cadena de Mediaset. A finales de 2022, Lara Álvarez sorprendió a todos al anunciar que iba a dejar atrás 'Supervivientes' después de 8 años siendo uno de sus rostros más emblemáticos para embarcarse en nuevos proyectos.

Cierre de negocio y regreso

En 2020 decidió poner fin a su firma de marca de ropa Blue Palm. En una entrevista a la revista Look, la presentadora explicaba los motivos. "Lo que ha pasado es que estoy desbordada de trabajo y la marca es un proyecto tan personal que estamos buscando la manera de poder ponerla a funcionar dedicándole la atención que se merece. Ahora está en ‘stand-by’, pero no es un batacazo ni un fracaso empresarial, todo lo contrario".

Para alegría de los espectadores, Lara Álvarez regresó a principios de verano con 'Me resbala', un programa de humor, que daba el salto de Antena 3 a Telecinco y que contaba con la presencia de Florentino Fernández, Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Lorena Castell, Paz Padilla, Juan Dávila, JJ Vaquero, Paula Púa, Aníbal Gómez, Raúl Gómez, Josep Ferré, Cristóbal Soria, María Zurita y Xavier Deltell. No obstante, el programa no conquistó a la audiencia y la cadena decidió moverlo de su horariod e primet ime entre semana, primero y, posteriormente, cancelarlo definitivamente.

Lara se sinceró en el podcast de Nagore Robles sobre su situación actual de esa manera tan sincera en la que ella suele conectar con la cámara y con la persona que está al otro lado del monitor. "Yo he tenido la gran suerte de poder rodearme de mujeres invencibles, luchadoras, que no sabían lo que significaba el feminismo, pero que por sus venas corría la valentía suficiente para no transigir con lo que las rodeaba y se esperaba de ellas. Es curioso, si la mujer tiene carácter es alguien con quien tener cuidado en el trabajo, pero si lo tiene un hombre, es que tiene una capacidad de liderazgo más grande que sus huevos. Bueno la historia de siempre ya lo sabes, que te voy a decir a ti… Y entonces te contienes, frenas tus impulsos porque tienes más lupas sobre ti que el resto de tus compañeros, aunque no más focos, supongo que será porque ellos necesitan más luces, nosotras ya somos resplandecientes. Si además eres una mujer talentosa, trabajadora, válida y respetuosa, siempre intentarán buscar el hilo del que tirar para debilitarte de alguna manera, y no saben que nosotras somos expertas en remendarnos. He tenido la fortuna de trabajar junto a mujeres a las que he respetado, admirado e incluso amado, y ellas me enseñaron lo más importante, que juntas somos más fuertes y que con ellas a mi lado, fue todo más fácil"

Posteriormente, tras la cancelación de Cuentos chinos, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez que solo estuvo tres semanas en emisión, la cadena decidió lanzar "Gran Hermano VIP: última hora", programa de unos 50 minutos que informa de todo lo ocurrido en las últimas horas entre los habitantes de la casa. Para presentar este espacio, Telecinco contó con Lara Álvarez. El programa parece que se ha estabilizado en una audiencia en torno al 7,5% de share (más de 900.000 espectadores), superando así al espacio que sustituyó en antena.

Su hogar

Lara Álvarez ha conseguido crear en Madrid un precioso y confortable hogar. La presentadora del nuevo reality de Telecinco, 'Pesadilla en el paraíso', adquiría hace unos años una casa de más de 300 metros cuadrados que habita cuando no se encuentra grabando, de vacaciones o visitando a su familia en Asturias.

Situada a las afueras de la capital, se trata de un chalé con un inmenso jardín de 1000 metros cuadrados y una enorme piscina a los que la también presentadora de 'Supervivientes' trata de sacar el máximo partido durante aquellos meses en los que el tiempo lo permite. Además, gracias a todo este espacio al aire libre, sus perritos Noah y Lúa puedan correr y jugar tranquilamente.

De estilo rústico y ladrillo visto, el chalé está rodeado por gran vegetación, algo con lo que Lara consigue sentirse cerca de casa y los suyos, aun estando a cientos de kilómetros de su tierra. Cuenta además con un amplio y funcional porche, ideal para sentarse a tomar un café o relajarse a leer un libro.

La casa está levantada sobre un enorme terreno y dispone de tres plantas. Entre la distribución, además de salón, cocina y comedor, se encuentran cinco habitaciones, cuatro cuartos de baño y una bodega que permite a la presentadora almacenar sus vinos y bebidas favoritas. El interior de la casa está decorado con mimo, tratando de encontrar el punto perfecto de calidez y consiguiendo con cada detalle hacer de cada estancia un lugar acogedor. Para ello, los colores neutros, como el blanco, el gris o el beige son fundamentales. La madera natural también tiene un papel importante en la decoración del hogar rústico de Lara Álvarez, la cual está presente en el suelo o en muebles como la mesa del salón y la estantería en la que guarda buena parte de su colección de libros.

Según algunas publicaciones especializadas, esta vivienda está valorada en cerca de 600.000 euros.