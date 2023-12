Los seguidores de un conocido arquitecto están preocupados por su estado de salud tras una de sus últimas publicaciones en las redes sociales en las que se encuentra en la cama de un hospital: "Somos invisibles".

Se trata de Joaquín Torres, conocido como el arquitecto de los famosos, quien aparece en un vídeo visiblemente afectado por las heridas. Él mismo hace un relato de los hechos. "El pasado lunes cuando me dirigía de casa al trabajo en mi moto, un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y poco o nada pude hacer para este fatal accidente".

Para Torres, "aquellos que circulamos en moto, bicicleta, patín… somos 'invisibles' para otros conductores". El arquitecto no explica mucho más acerca de las heridas que ha sufrido, aunque confía en que "todo salga bien y pronto estar al 100%". Asimismo, agradece la labor del personal sanitario que lo está atendiendo porque "no puede ser mejor".

Joaquín Torres, nacido en Barcelona en 1970, experimentó un traslado temprano de su familia, de ascendencia gallega, de la Ciudad Condal a Madrid. Su formación académica transcurrió en el Liceo Francés, y posteriormente, completó sus estudios de arquitectura en la Universidad de La Coruña. En el año 1996, al concluir su formación, fundó un estudio en La Coruña junto a colegas, entre ellos su actual socio, el también arquitecto Rafael Llamazares, bajo el nombre de A-cero, en alusión a los inicios significativos.

Desde sus primeros pasos, Joaquín Torres y su equipo establecieron una filosofía arquitectónica moderna, fuertemente influenciada por el arte, especialmente la escultura. Integraron la inspiración de destacados arquitectos y diseñadores contemporáneos con sus propias vivencias personales, creando así una identidad distintiva que se reflejó desde sus primeros proyectos. Tras un período inicial enfocado en Madrid, sin descuidar los numerosos proyectos de viviendas unifamiliares, A-cero se embarcó en grandes proyectos en la capital, como las oficinas de un edificio en la calle Ribera del Loira, el showroom en Paseo de La Habana 3, y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña.

Interorismo y paisajismo

En los últimos años, A-cero ha fortalecido sus divisiones de interiorismo y paisajismo, además de emprender un ambicioso proceso de internacionalización, con presencia en países como Austria, Líbano, Portugal, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Chile, India y Brasil. Esto se materializó tras ganar un concurso privado para desarrollar y urbanizar un complejo de 500,000 m2 en Dubai, que resultó en proyectos notables como el rascacielos Wave Tower y la creación de The Heart of Europe en las islas artificiales The World Islands.

Actualmente, A-cero ha diversificado su enfoque con el proyecto A-cero Tech, una línea de viviendas modulares de diseño asequible y producción rápida. Además, han incursionado en el diseño de mobiliario y otros elementos, con una fábrica ubicada en Valencia. Con dos nominaciones en los premios FAD y una exitosa exposición en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en 2012, titulada "A-cero. Vivir en la arquitectura", Joaquín Torres y Rafael Llamazares han consolidado su posición en el panorama arquitectónico, con planes de llevar su obra a Sao Paulo en 2013 y a Madrid en 2014.