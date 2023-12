Vuelve a coger las maletas. Marta Riesco, la que fuera reportera de Telecinco, ha anunciado en sus redes sociales que se va de Madrid y explica, además, las causas de esta partida: "Dos días que van a ser muy intensos".

El destino de la exreportera de Telecinco es Galicia, tal y como ha explicado ella misma. Principalmente a Santiago de Compostela, aunque también se pasará por Coruña. En realidad, solo se va unos días, en los que "voy a aprovechar para hacer turismo y visitar estas tierras maravillosas. Me va a venir genial y sé que me voy a cargar de energía super positiva".

Además, no estará sola ya que Tomasito, su perro, "me acompañará de excursión". Además, Riesco también avisa a sus seguidores que, en el caso de encontrarse con ellos, "me encantará veros y achucharos".

Un viaje que realiza durante este puente, ya que la semana siguiente, "vienen dos días que van a ser muy intensos", y es que va a reunirse con sus abogados por los pleitos que tiene pendientes.

Cambio de fortuna

Marta Riesco experimentó un abrupto cambio de fortuna, pasando de disfrutar de una vida plena a encontrarse prácticamente sin nada. Anteriormente, desempeñaba su labor como reportera en Telecinco y mantenía una relación que muchos consideraban sólida e inquebrantable. Sin embargo, su trayectoria se vio afectada tras un incidente durante una rueda de prensa de José Ortega Cano, donde se enfrentó a otra reportera del mismo canal, generando acusaciones cruzadas.

La situación se complicó, llevando a Marta Riesco a buscar ayuda de los directivos de la cadena y amenazando con revelar información sobre figuras destacadas de Telecinco. A pesar de su retorno al programa tras una breve baja médica, su permanencia fue efímera, siendo despedida apenas una semana después.

Después de perder su empleo, Marta buscó refugio en su novio, Antonio David, y se volcó en su faceta como influencer. No obstante, las adversidades continuaron, y recientemente la pareja se separó, atribuyendo Marta la ruptura a Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Desde entonces, se esfuerza por reconstruir su vida tanto a nivel emocional como profesional.

Además, Marta ha decidido emprender la tarea de recuperar su forma física mediante una dieta, compartiendo también sus habilidades culinarias. Aunque reconoce que la cocina no es su punto fuerte, demuestra una rápida capacidad de aprendizaje. A través de sus seguidores, descubrió lecciones valiosas, como la importancia de no añadir aceite al agua al freír alimentos. Asimismo, no duda en mostrar sus errores, incluyendo un percance donde descuidó la cocina al ausentarse para ir al baño.