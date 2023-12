En menos de 48 horas Marta Riesco se enfrentará a uno de los días más importantes de su vida, tanto a nivel personal, como profesional. La reportera tiene un juicio pendiente contra la productora de Ana Rosa Quintana por despido.

Algo que salió a la luz el pasado 24 de marzo de 2023, cuando Riesco anunciaba su despido de la cadena a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones:

- No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social.

- Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal.

- Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en UNICORN CONTENT y MEDIASET los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", escribía.

Tiempo después salía a la luz que su relación con Antonio David había llegado a su fin y señalaba directamente a rocío flores en uno de los post que compartió en sus stories de Instagram para anunciar el fin del noviazgo.

El juicio tendrá lugar el próximo 13 de diciembre y Riesco ha tenido que viajar hasta A Coruña para ultimar los detalles de la vista junto a sus abogados.

Un viaje que, como no podía ser de otra manera, la reportera ha narrado a través de su feed de noticias y las stories de Instagram.

Su encuentro con la reina Letizia

La última aparición de los reyes, don Felipe y doña Letizia, en la fiesta por el 25º aniversario del periódico 'La Razón' ha sido una de las más comentadas de los últimos meses y es que, lejos de cumplir con el protocolo más estricto, sus Majestades mostraron su lado más atento y amable con los asistentes con los que se 'mezclaron' indiscriminadamente.

Entre las personas que pudieron disfrutar de la compañía de los Reyes en una noche tan especial pudimos ver a la 'Princesa del Pueblo', Belén Esteban, que no dudó en fotografiarse con los monarcas para inmortalizar el encuentro para la posteriad. Al igual que ella, también su ex compañero de 'Sálvame', Kiko Hernández también quiso guardarse un recuerdo del encuentro que pudo compartir con don Felipe y doña Letizia. Pero sin lugar a dudas una de las anécdotas de la noche la protagonizó Marta Riesco. La que fuera pareja de Antonio David Flores y colaboradora de televisión no dudó en expresarle su admiración a la reina Letizia llamándola "guapa", un piropo que ella recibió de muy buena manera: "Me gusta mucho que me lo digan, no creas".