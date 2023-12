Las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. sobre su madre en '¡De viernes!' ya han tenido respuesta por parte de Sofía Cristo. A pesar de que en un principio aseguró que no iba a entrar en ninguna de las cosas que ha contado su hermano en televisión -revelando al detalle la relación que Bárbara Rey mantuvo con el Rey Juan Carlos, 'justificando' en cierto modo que su padre maltratase a la vedette porque 'era un hombre de circo y le volvió loco' o incluso hablando de las dudas sobre la paternidad de su hermana- finalmente la Dj ha roto su silencio este lunes en 'Espejo público'.

Tranquila, y muy entera, Sofía se ha sentado en el programa en el que colabora habitualmente y no ha dudado en pronunciarse sobre los ataques de Ángel a su progenitora, confirmando que van a demandarle por sus declaraciones: "Mi madre y yo vamos a interponer las acciones legales adecuadas para proteger nuestro honor e intimidad de las infamias, calumnias y desprestigio público tanto de ella como de mi, pero sobre todo de ella. Tendrá unas consecuencias" ha anunciado.

Aunque no ha querido responder directamente a si entre los demandados está su hermano, sí lo ha dejado claro al sentenciar que emprenderá "acciones legales contra todas las personas que han atentado contra nuestro honor, nos hayan injuriado y nos han acusado de un delito, con afirmaciones que no se peden demostrar".

"Como actúa una persona y lo que hace es lo que te define y sentarte a hablar así de una madre y blanquear los malos tratos de un maltratador con todo lo que hemos sufrido con este tema dice mucho de una persona" ha afirmado sin dar crédito a las últimas declaraciones de Ángel

Sobre cómo se encuentra su madre en estos durísimos momentos, Sofía ha revelado que la ha visto "fatal estos días", "con un bajón increíble". "Tiene un bajón psíquico y físico, tiene 73 años, no tiene la misma vitalidad que hace unos años. Lleva toda la vida luchando contra corriente para sacarnos adelante y ser la mejor madre que pueda ser y esto no se lo merece" ha asegurado, afirmando que no piensa "soltarle la mano porque merece mi apoyo y cariño".

Más clara que nunca, la tertuliana ha reaccionado a lo que se ha dicho sobre la presencia de su madre en el tanatorio de su tío Salvador -de quien Ángel Jr. ha dejado entrever que fue quien abusó de su hermana cuando era una niña- y ha apuntado que se trata de "otro atentado contra mi intimidad porque yo nunca he dicho quién abusó de mi".

"Creo que no se debe dejar a una persona en su lecho de muerte sola. Tenía que acompañar a mi tía y le pedí a mi madre que fuera. Mi madre no volvió a tener contacto con él en los últimos dos años desde que se enteró de lo que se enteró, y le honra que en su último día mi madre estuviese acompañándole" ha explicado, asegurando que "no hay mayor castigo que el final que ha tenido" su tío: "solo, enfermo, que por no ir no iban ni sus hijos a verle". "Se puede perdonar pero no se olvida. No significa que tenga que tener una relación estupenda con él, pero por esa regla de 3 el día que muera mi hermano le dejo sin funeral" ha añadido.

Dolida, Sofía ha reconocido que a día de hoy no tiene "capacidad de perdonar" a Ángel y que no cree que pueda retomar la relación con él en algún momento. Y ha sido en ese momento, cuando ha defendido de nuevo que su madre ha sido "la mejor madre" y que no piensa dejarla sola, cuando ha asegurado que tanto ella como Bárbara "seguimos siendo mujeres maltratadas".

"Las mujeres que sufren violencia de género están desamparadas ante la ley, y me incluyo. Que piensen en lo que quieran, pero puedo decir con la boca grande que mi madre nunca me ha maltratado" ha sentenciado, dejando en el aire si sus palabras se refieren a que pudo sufrir maltrato por parte de su hermano: "No voy a contestar a esto, pero si a mi madre le pasase algo tomaré acciones".

"A mi hermano no le importa mi madre ni yo. Ha dicho cosas tan feas, mentiras muy duras que no se pueden tolerar, y por eso vamos a tomar acciones legales porque no se puede permitir esto. No pienso dejar a mi madre sola, la voy a proteger como buena hija que soy y voy a ir hasta el final" ha advertido, revelando que tras las declaraciones de Ángel ella ha tenido que volver a terapia y su madre ponerse en tratamiento psiquiátrico. "También ha tenido que ir al cardiólogo. Me preocupa y mucho. Y si a mi madre le pasase algo no perdonaría nunca a mi hermano" ha concluido, confirmando una vez más que va a por todas y piensa demandar a su hermano por sus acusaciones.