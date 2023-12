Último e inesperado giro relacionado con las grabaciones que Bárbara Rey habría hecho presuntamente al Rey Juan Carlos en actitud íntima y comprometida y que según su hijo Ángel Cristo Jr. utilizó para 'chantajear' al Emérito en la década de los 90 y lograr trabajo y una millonaria cantidad que rondaría los 600 millones de pesetas.

Y es que según han revelado en 'Fiesta', la vedette habría hecho varias copias del material y nombres tan conocidos como Chelo García Cortés, Mayka Vergara o María Teresa Campos habrían custodiado estas comprometidas grabaciones que no dejarían en buen lugar al Emérito. Y no solo ellas, sino también -y para nuestra sorpresa- Corinna Larsen.

Según Enrique del Pozo la princesa alemana tendría en su poder una copia. Al parecer, tiempo después de comenzar su amistad entrañable con Don Juan Carlos se da cuenta de que está viviendo una historia similar a la de Bárbara Rey y alguien -cuya identidad no ha contado, aunque sí ha asegurado que no es la artista porque no mantiene ninguna relación con Corinna- le hace llegar parte del material, que tendría para "protegerse" por si en un determinado momento "lo necesita".

Una impactante información que pone en el punto de mira al padre de Felipe VI, que por el momento guarda silencio a pesar de las presiones que estaría recibiendo para emitir un comunicado, y sobre la que le hemos preguntado a Bárbara Rey, que muy seria ha evitado negar la mayor y ha dejado en el aire si Corinna podría tener una copia de sus presuntas grabaciones con el Emérito.

Después de que el colaborador Aurelio Manzano haya desvelado que la vedette "no reconoce" a su hijo tras sus últimas declaraciones en '¡De viernes!' y ha decidido romper con él con la lapidaria frase "a partir de ahora está muerto para mi", Bárbara Rey se ha dejado ver por las calles de Madrid acompañada por Sofía Cristo y se ha enfrentado a la información de que Corinna tendría su material comprometido con Don Juan Carlos.

Algo que, viendo su reacción impasible, parece no preocuparle en absoluto: "Venga gracias" ha sentenciado sin desmentir las afirmaciones de Enrique del Pozo, ocultándose bajo la capucha de su chaquetón antes de meterse en el coche con su hija.