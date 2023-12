Una de las futuras concursantes de La isla de las tentaciones, uno de los realities más esperados por la audiencia de Telecinco, llega dispuesta a dar que hablar. Familiar de uno de los exfutbolistas más conocidos del panorama nacional e internacional por sus hazañas dentro y fuera del campo. Después de una temporada alejado del foco mediático, Iker Casillas vuelve a ocupar titulares por este famoso rostro de Mediaset.

Vuelta a Mediaset

Alba Casillas será una de las participantes de ‘La isla de las tentaciones’. Pero no acudirá sola, sino junto a su novio Rober. Alba es la prima del famoso exfutbolista español Iker Casillas y además participó como tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Ahora, afrontará una nueva aventura en esta séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’ que viene cargada de novedades y sorpresas de todo tipo.

Y es que la participante de ‘La isla de las tentaciones’ no tuvo un paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ que digamos muy bueno. No conseguía ser ella misma y el clima en el que se encontraba no era el que ella deseaba, por lo que tras una reunión con el programa decidió abandonar: “Estoy como ausente, no consigo ser yo al cien por cien y estoy agobiada”, declaraba Alba Casillas en aquel entonces.

Cabe recordar también que la prima de Iker Casillas tuvo un idilio de seis meses con Jesús Castro. La que fuera participante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ explicó en su momento que la ruptura no se debió a terceras personas. Tal y como explicó Alba, fue el hecho de mantener una relación a distancia lo que complicó las cosas, junto al carácter fuerte y difícil de ambos.

El reality

"La Isla de las Tentaciones" es un reality show de origen español producido por Cuarzo Producciones y transmitido por Telecinco desde el 9 de enero de 2020. Este formato se inspira en el programa estadounidense "Temptation Island", donde varias parejas conviven con un grupo de solteros durante aproximadamente un mes para poner a prueba sus relaciones.

La primera edición, emitida entre el 9 de enero y el 13 de febrero de 2020, tuvo lugar en la República Dominicana. Los participantes estuvieron divididos en dos villas: Villa Playa (para los chicos) y Villa Montaña (para las chicas).

Inicialmente programado para ser transmitido únicamente en Cuatro, la cancelación repentina de la segunda edición de "Gran Hermano Dúo" llevó a Mediaset España a decidir la transmisión tanto en Telecinco como en Cuatro. Ambos canales emitieron las galas, presentadas por Mónica Naranjo, quien también es la intérprete del tema principal "Temptations". Cuatro se encargó exclusivamente del debate, conducido por Sandra Barneda, donde diversos colaboradores analizaron en directo la evolución de las parejas.

Algunas de las parejas participantes provienen de otros programas de Mediaset, como Susana y Gonzalo (Gran Hermano 14), Álex y Fiama (Mujeres y hombres y viceversa) y Andrea e Ismael (First Dates).