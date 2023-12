Diez días después de la cancelación 'in extremis' de su boda a minutos de celebrarse, y mientras Juan Ortega y Carmen Otte continúan 'desaparecidos' y en completo silencio, el portal 'Vanitatis' adelanta la noticia más sorprendente e inesperada: A pesar del plantón del torero a su novia en el altar, la pareja podría haberse reconciliado.

Según ha revelado el entorno cercano de la doctora, habrían decidido apostar por su amor y darse una segunda oportunidad tras el escándalo mediático que ha supuesto que el diestro sevillano se convirtiese el pasado 2 de diciembre en un novio a la fuga por motivos que todavía no están demasiado claros.

A pesar de que se especuló con una presunta infidelidad; con que una persona del pasado de Juan Ortega que no habría llegado a desaparecer habría 'amenazado' con irrumpir en su 'sí quiero' y arruinárselo; con una posible mala relación entre el torero y su suegro; e incluso con un montaje para relanzar su carrera, lo cierto es que los motivos del andaluz para su 'espantá' serían mucho más sencillos: No tendría claros sus sentimientos y, dada su religiosidad, habría preferido no casarse que hacerlo sin estar seguro del todo.

Sin embargo, y a pesar de la suspensión de su boda, el diestro querría continuar con su relación y así se lo habría hecho saber a Carmen Otte cuando, tras varios días intentando sin éxito ponerse en contacto con ella, habrían hablado y se habrían sincerado sobre lo sucedido.

Varias conversaciones que como desvela 'Vanitatis' habrían sido "duras y de carácter incómodo", pero tras las que la pareja habría decidido darse una segunda oportunidad, aunque ninguno de los dos se planteraría en estos momentos la idea de retomar sus planes de boda tras la 'huida in extremis' del diestro el pasado 2 de diciembre.

Por el momento, Juan Ortega y Carmen Otte desean seguir alejados de los focos y vivir su relación en la más estricta intimidad, por lo que no harán ninguna declaración sobre esta sorprendente reconciliación de la que pronto intentaremos daros más detalles.

El padre, muy serio

El padre de Carmen Otte Alba, Miguel Ángel Otte, se ha convertido en uno de los protagonistas de la suspensión 'in extremis' de la boda de su hija con el torero Juan Ortega, convertido en un 'novio a la fuga' el pasado 2 de diciembre al dejar a su novia desde hace 10 años plantada en el altar minutos antes de darse el 'sí quiero'.

A pesar de que tanto el sevillano como la doctora guardan silencio, y según 'Vanitatis' podrían haber decidido dar una segunda oportunidad a su relación, se ha señalado directamente al suegro del diestro como uno de los 'culpables' de su comentadísima 'espantá'.

Se rumorea que Miguel Ángel Otte sería una persona muy controladora y habría hecho mella en la relación entre Carmen y Juan, al recriminar incluso al torero que hubiese tardado tanto en pedirle matrimonio a su hija -"tanto no la querrás" le habría reprochado- y al haber impuesto cómo tendría que ser su boda, además de insistir en convertirse en el apoderado de su yerno.

Informaciones que no dejan en buen lugar al padre de la novia y tras las que Miguel Ángel Otte ha reaparecido serio y cabizbajo en su ciudad natal, Jerez de la Frontera, donde se estaría refugiando también Carmen tras su 'no boda'.

Retomando sus obligaciones profesionales, el suegro de Juan Ortega se ha mostrado desubicado ante las cámaras y con un "no, no, no" ha esquivado las preguntas, dejando en el aire qué hay de cierto en que sería el responsable de la 'huida' del torero y cómo se encuentra su hija en estos durísimos momentos.