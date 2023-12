Hugo Salazar, Valeria Ros, Paula Prendes y Fernando Ramos formarán equipo con Moisés y Óscar para ayudarles a conseguir segundos de cara a El Rosco. Además, son garantía de pasar unas tardes muy divertidas en Pasapalabra.. "La música la pondrá en estos programas Hugo Salazar. El cantante y compositor podría sorprender volviendo a coger su guitarra para cantar, como hizo en su última visita con Te odio amor. No obstante, a quien dejó asombrado es a Roberto Leal cuando apareció en el programa... ¡con una camiseta del Betis! Saltaron chispas...".

Valeria Ros también es una cara conocida en Pasapalabra. La colaboradora de Zapeando se vio en un compromiso en su pasada visita, hace justo un año: Ana Fernández desveló la canción y después descubrió... ¡que no tenía el turno! Lo insólito es lo que hizo Valeria, dejando a Roberto Leal asombrado.

La actriz y periodista Paula Prendes también repite experiencia en Pasapalabra. Además, siempre ha demostrado que se lo pasa muy bien en La Pista, incluso con bailes tan desconcertantes como el que protagonizó con Roberto y con Jesús Olmedo, que acaba de estar en el plató: "¿Ha sido una jota?". El presentador y los dos invitados lo dieron todo con la sintonía de Desperado, una película de Robert Rodríguez y Antonio Banderas.

Hugo Salazar cambia de tercio

Hugo Salazar. formó parte de la segunda edición del programa de televisión Operación Triunfo de TVE. Fue el quinto finalista en una edición que contó con otros cantantes como Manuel Carrasco, Mai Meneses, Vega o Nika, con la que inició una relación sentimental.

Ahora, Salazar prepara nuevo single y compagina su carrera musical con otra totalmente diferente. "Hola tod@s! Como sabéis, aparte de la música, otra de mis pasiones es la Nutrición, en la que me licencié con el Grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Isabel I. Tengo una consulta en un centro multidisciplinar en Sevilla @synergic.clinic @rurbdel Y también ahora me embarco en una aventura con mi colega de profesión @martaotero_nutricionista , que es Nutricionista y Farmacéutica, con un proyecto muy interesante. Os cuento … Tras años ejerciendo en la práctica clínica hemos podido observar cuáles son las dificultades y dudas a las que se enfrenta la sociedad en cuanto hábitos saludables y alimentación sana. Es por ello por lo que hemos decidido comenzar un ciclo de charlas formativas sobre diversos temas que te pueden interesar. Quizás nunca te hayas planteado acudir a un nutricionista y no crees tener la necesidad de hacerlo, ya que estás bien de salud, sin ningún problema en tu analítica ni en tu peso. Sin embargo, puede que quieras saber cómo alimentarte mejor, organizar tus menús y los de tu familia, prevenir algunas patologías o entender porque a veces tienes hambre sin saber porqué. Puede que estés falto de ideas o no tienes suficiente tiempo para llevar una alimentación equilibrada. ESTE TALLER ES PARA TI. A lo mejor estás en el otro lado, y tienes algún problema de salud o algún parámetro analítico que debes controlar. Puede ser que creas que estás haciendo bien las cosas y no entiendas que Puede fallar en tu alimentación para sentirte cansado, no bajar de peso o probar dietas restrictivas que no dan ningún resultado. ESTE TALLER TAMBIÉN ES PARA TI. En definitiva queremos darte información, herramientas y consejos prácticos para hacer de la alimentación tu mejor aliada, prevenir y tratar la obesidad y otros problemas metabólicos; así como saber identificar un trastorno de conducta alimentaria en tí o tu entorno", escribía en su Instagram