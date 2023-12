Está a punto de arrancar una nueva temporada de La Isla de las tentaciones y ya se conocen las parejas que van a participar. Entre ellas se encuentra Alba Casillas, que acude al programa junto a su novio. Casillas, prima del conocido exfutbolista, es una destacada influencer, y en una de sus últimas publicaciones, en la que pedía a sus seguidores que le hicieran preguntas, dio una drástica respuesta cuando fue preguntada por su futura maternidad.

Y es que su seguidor o seguidora pretendía conocer qué pensaba Alba Casillas de tener hijos. Y aunque empezó bromeando, asegurando que tenía uno ya y que lo tenía en adopción (en realidad se refería a su querido perro), la influencer no se anduvo por las ramas y contestó con franqueza: "De momento, no. Como os he dicho no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy entretenida".

De este modo, Alba Casillas cierra las puertas a ser madre, aunque, como apunta, no descarta serlo en el futuro.

Temptatio Island

La Isla de las Tentaciones, un reality show español producido por Cuarzo Producciones, se estrenó en Telecinco el 9 de enero de 2020, basándose en el formato estadounidense Temptation Island. El programa coloca a varias parejas en convivencia con un grupo de solteros durante aproximadamente un mes para poner a prueba sus relaciones.

La primera edición, emitida entre el 9 de enero y el 13 de febrero de 2020, se llevó a cabo en la República Dominicana, dividida en dos villas: Villa Playa (chicos) y Villa Montaña (chicas).

Inicialmente destinado solo a Cuatro, la cancelación de Gran Hermano Dúo llevó a Mediaset España a transmitirlo tanto en Telecinco como en Cuatro. Las galas, presentadas por Mónica Naranjo, y los debates a cargo de Sandra Barneda, analizaban en directo la evolución de las parejas.

Algunas parejas participantes surgieron de programas anteriores de Mediaset, como Gran Hermano 14, Mujeres y hombres y viceversa, y First Dates.

Tras el éxito, se produjo una segunda edición en septiembre de 2020, con Sandra Barneda como presentadora. La tercera edición se grabó en verano de 2020 y se estrenó el 21 de enero de 2021, manteniendo a Sandra Barneda como presentadora.

En 2021, se anunció la cuarta edición, presentada nuevamente por Sandra Barneda y grabada en la República Dominicana en verano de 2021. La quinta edición se confirmó en mayo de 2021, y la sexta edición fue anunciada en la final de la quinta.

La fórmula del programa continúa su éxito, explorando las complejidades de las relaciones en un entorno desafiante, manteniendo la audiencia intrigada y fiel a través de diversas ediciones que se han convertido en un fenómeno televisivo en España.