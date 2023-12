Estos últimos meses han sido bastante convulsos para Jessica Bueno, al menos en el ámbito romántico. La modelo, acostumbrada a la tranquilidad de una relación que ya superaba la década, puso punto y final a su matrimonio con Joa Peleteiro -con quien además tuvo dos hijos- en el año 2022. Un año después, su participación en Gran Hermano VIP se ha cobrado otra relación, esta vez la que mantenía con Pablo Marqués.

El acercamiento de Bueno a Luitingo fue haciéndose evidente a medida que pasaba el tiempo, hasta el punto que ambos empezaron a confundir esa estrecha amistad co otro tipo de sentimientos. ¿Qué ocurrió entonces entre ambos? Pues que Jessica Bueno alegó a su salida que era simplemente una amistad y que no había nada más, mientras que Luitingo lloraba por haberla perdido.

Estas últimas horas, la historia ha ido más allá. Hace unos días Jessica Bueno hacía unas polémicas declaraciones que no dejaban a nadie indiferente. "Ya está hablado", confesó la modelo al ser preguntada si iban a verse por Navidad. Antes, había añadido que por el momento eran amigos, pero "ya se verá", unas declaraciones que, a pesar de ella asegurar que habían sido malinterpretadas, fueron tomadas de otra forma".

Jessica Bueno aparecía en los juicios de GH para sentare frente a Luitingo. "Es un amigo leal, cariñoso y atento", contó la modelo, que negaba que su compañero y amigo de reality hubiera actuado igual con ambas dentro de la casa. "Hasta que se demuestre lo contrario el ha tenido solamente una relación con Pilar. Nosotros siempre hemos tenido la misma conexión", se defendió Jessica Bueno.

No obstante, acto seguido y tras el enfrentamiento entre Jessica Bueno y Pilar Llori, Luitingo confesó estar enamorado de su compañera de reality, que pareció dejar sin saliba a la modelo. Su respuesta fue en defensa de Luitingo: "Me parece que juzgar eso es surrealista. Estamos en un concurso y se pueden confundir los sentimientos. Parece que que él diga que está enamorado es malo y puede tener sus sentimientos. Él tiene claros los míos". Jessica Bueno quiso cerrar dejando claro que no le gustaba uqe le juzgaran por enamorarse: "Como es mi amigo y le quiero me duele".

Los romances de Bueno

No obstante, otras parejas se le habían conocido a la influencer con anterioridad. Muy sonada fue su relación con Kiko Rivera, cuyo romance se coció a fuego lento en las ascuas de las hogueras de Supervivientes 2011. Sin embargo, las llamas se consumieron en 2013 y la ruptura se hizo oficial. Aquel mismo año fue en el que conoció al que se convertiría en su marido durante los siguientes diez años.

Unos meses después de la ruptura, en marzo de 2023, Jessica Bueno anunciaba a sus seguidores que había vuelto a encontrar el amor. Pablo Marqués y Bueno vivían un bonito romance en sus inicios cuando la modelo recibió la llamada de otro reality, Gran Hermano VIP. Sin embargo, en este caso el concurso le cogió por sorpresa y Cupido apuntó mal con la flecha. Marqués dejaba de apoyar progresivamente a su novia desde fuera de Guadalix y ponía distancia con España antes de que se produjera su expulsión.

Hace escasas semanas, los rumores de ruptura se hacían oficiales de nuevo, con una expareja que parece estar más enfrentada que nunca, comunicados cruzados incluidos.