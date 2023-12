Sin duda alguna los realities de la televisión española han dejado momentos realmente icónicos muy difíciles de olvidar a lo largo de su historia. La naturalidad de los concursantes durante su día a día suele tener sus consecuencias en programas en los que las cámaras les siguen las 24 horas del día y, en el caso de formatos en los que además se emiten como Gran Hermano, es muy complicado censurar ciertos comportamientos.

De los momentos más llamativos de esta pasada edición no pasará en el olvido el que acaba de vivir Carmen Alcayde unos instantes antes de salir expulsada del programa. La concursante, a las puertas de la final, protagonizó un momento de lo más surrealista en el confesionario. Y es que hay necesidades que no se pueden controlar, pese a que haya cámaras mirando, y a las que de alguna forma hay que dar salida antes de que sea demasiado tarde.

Eso ha sido precisamente lo que ha ocurrido hoy. Alcaide, Luitingo y Maikel esperaban a que el Súper apareciera, cuando a la concursante nominada le daba una urgencia de última hora. Alcayde colocaba la papelera detrás del sofá, se quitaba la chaqueta y se la entregaba a Luitingo, que no daba crédito. "A ver si te van a decir algo, Carmen", le llamaba la atención el concursante. Sin embargo, ella insistía: "Pero, ¿qué me van a decir?"; y recibía la respuesta instantánea: "A ver si te van a decir algo por mear en la papelera". "Pero, ¿y qué pasa?" replicó de vuelta Alcayde, que le pedía a Luitingo que "tapara esa cámara" y a Maikel que no mirara mientras se bajaba la falda.

Justo en este cómico momento, el Súper irrumpía: "Un momento, Carmen". La concursante no se cortó y fue directa con la respuesta: "Que tengo pis". "Un momento, que ahora te saco", respondía el Súper. Alcayde no se rindió y replicaba mientras se subía de nuevo la prenda de ropa: "A ver, que no pasa nada por mear en la papelera, eh. No me importa". Pese a su insistencia, la famosa voz distorsionada no dio su brazo a torcer: "Me gustaría que no lo hicieras".

Carmen Alcayde casi hace pis en la papelera que hay detrás del sofá del confesionario.#GHVIPGala14 pic.twitter.com/GCZFUSvYQn — Srto Z (@Srto_Z) 14 de diciembre de 2023

No ha sido el primer momento destacado de esta octava edición VIP. A mitad de edición se produjeron dos expulsiones disciplinarias de la noche a la mañana que no dejaron a nadie indiferente. Telecinco hizo pública en plena madrugada que Álex Caniggia y Gustavo abandonaban Guadalix de la Sierra: "Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión".

ÚLTIMA HORA



Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión.#GHVIP1N #GHVIP2N pic.twitter.com/p66ZENLGPk — Gran Hermano (@ghoficial) 2 de noviembre de 2023

La razón sería, nada más y nada menos, que un enfrentamiento por las cestas de la compra que terminaría llegando a las manos y que sería censurada incluso en el directo que se emitía en ese momento.