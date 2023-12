Esta nueva edición de Operación Triunfo, al margen de haber fichado por Amazon Prime Video y de emitirse en la plataforma de pago, no está exenta de polémica. Aun así, los espectadores pueden seguir disfrutando del programa en su máximo esplendor con su 24 horas emitido a través de Youtube, con el que los más seguidores del concurso pueden vivir una experiencia plena que va mucho más allá del entretenimiento musical.

Esta edición rescata de nuevo un formato que había vuelto a dejar de emitirse tras el eufórico regreso del formato en 2017 y su posterior caída. Noemí Galera vuelve a ser la principal encargada de una academia que hasta ahora ha dado mucho de qué hablar con las historias surgidas nada más arrancar el concurso.

Operación Triunfo sabe cómo exprimir hasta la última gota de la química entre concursantes y esta edición no ha sido menos. Supo hacerlo en 2017 con Alfred y Amaia o Aitana y Cepeda, posteriormente con Natalia y Alba, y ahora con Martín y Juanjo. Ambos concursantes, envueltos en una relación actualmente, tendrán que hacer frente a una actuación conjunta durante la siguiente gala del programa. No obstante, el dueto no ha generado muy buena impresión, al menos a raíz de lo que una de las profesoras ha insinuado.

Abril, profesora de interpretación en la Academia, advertía a ambos alumnos de que estaba en juego su permanencia en el concurso: "Será una canción nominable porque el jurado que está viendo este ensayo ve que no os miráis con amor. Esta canción no se podrá nominar si os miráis con amor". No obstante, la polémica vino con lo que dijo justo después la profesora: "Esto hace diez años en la televisión no se podía hacer. Tenemos la suerte de que hemos avanzado socialmente y de que lo vean los niños desde su casa. Es súper importante en el momento en el que estamos".

Twitter se hacía eco de este fragmento y en seguida señalaban la importancia de las palabras de Abril. Eso sí, este punto de vista no ha sido compartido por todos. Rafa Méndez, mítico bailarín y ex coreógrafo del programa de baile Fama! ha salido a desmentir esta afirmación tan rotunda a través de sus redes sociales.

Abril no vio Fama! no era en plataforma ni de noche era a las 15 de la tarde. No hace 10... hace 14. Todo se repite. https://t.co/WyRwIcXsJ8 — Rafa Mendez (@rafamendezzzz) 14 de diciembre de 2023

Su respuesta ha sido escueta, pero directa. El mismo que expulsara a Lola Índigo -Mimi por aquellas- de ua de sus clases por "ser un estorbo para su vista" ha cargado contra el concurso de manera escueta: "Abril no vio Fama! no era en plataforma ni de noche era a las 15 de la tarde. No hace 10... hace 14. Todo se repite".

Aun así, hay quien señalaba que simplemente se trataba de "un decir", a lo que él contestaba con algún fragmento rescatado del archivo del programa, emitido entre 2008 y 2011. El concurso de baile intentó volver a la vida años después al igual que Operación Triunfo, pero el formato no supo dar con la tecla y su emisión tan solo duraría un año.