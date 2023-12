Hay programas que van perdiendo fuelle a medida que pasan los años. Son muy pocos los formatos que consiguen echar raíces en sus respectivas cadenas y hacerse un sitio innegable. Dar con la tecla del público no es fácil, pero menos sencillo todavía es mantener a una audiencia enganchada.

Pasapalabra es uno de esos programas que, ya sea en Antena 3 o Telecinco, mantiene un mínimo la fidelidad para atraer espectadores todas las tardes. Ya sea por la interactividad del concurso, por el carisma del presentado o por la presencia de invitados de renombre, los años pasan y el programa no desaparece de antena.

Habrá algún día en el que la hora habrá llegado y Pasapalabra pasará a la historia de la televisión, como ocurrió hace tan solo unas semanas con Cuéntame en Televisión Española. No obstante, a pesar de las interrupciones que Roberto Leal sufre a menudo en medio de sus programas, parece que aún queda bastante para que llegue el momento de decirle adiós al rosco, al bote y, por ahora, a Óscar y Moisés.

Pausa fuera de guión

¿Qué es lo que ha ocurrido esta vez para que el presentador haya tenido que frenar su discurso? Leal daba la bienvenida a los invitados especiales, que visitaban el plató por último día. "Último día ya, me da pena. No tardes tanto en invitarme tu rancho", lanzó Paula Prendes a Leal. No obstante, el presentador contestó que "no habían tardado tanto", a lo que Prendes contestó que "se notaba oxidada" en las pruebas.

Roberto Leal respondía que él sí la había visto en forma y obtuvo la ingeniosa respuesta de la invitada: "En otras cosas sí". En ese momento, el presentador soltó una idea fantástica para los futuros jugadores del concurso: "Debería haber entrenador personal de Pasapalabra que vaya a las casas". Prendes aseguró que había tocado a Leal y que "estaba más duro que una piedra", pero él simplemente aclaró que "cuando le tocan aprieta, pero no".

Entró en el juego Fernando Ramos, que no permitió ni que le presentaran. Cuando Leal le dio paso, pidió "un momento" para levantarse de su asiento. "Tú sigue presentando el programa", le dijo el invitado mientras se acercaba a él. En cuanto estuvo detrás de su asiento, comenzó a colocarle el jersey: "Tu madre te va a decir que te hacía una arruga el jersey".

Después de un momento cómico protagonizado por los invitados del equipo naranja -esta vez capitaneado por Óscar- Leal puso las cartas sobre la mesa. "Vete para allá, anda", le dijo entre risas a Ramos. "El aplauso para Fernando Ramos, que ya se ha presentado solo", añadió Leal antes de arrancar de nuevo con el guión previsto.