Francisco Rivera está en el punto de mira tras su última y polémica entrevista en el programa 'De viernes', en la que ha hablado sin pelos en la lengua sobre Isabel Pantoja, Eugenia Martínez de Irujo y su madre Carmina Ordóñez. Tras la controversia que ha generado a su alrededor, sus familiares no han tardado en dar su punto de vista.

Su hermano Cayetano no tardó en pronunciarse públicamente, reconociendo que no ha tenido oportunidad de verla todavía: "Me parece bien, si él se siente a gusto de esa manera, fenomenal". Eso sí, el diestro terminó reconociendo ante las cámaras que la relación con su hermano Francisco no pasa por su mejor momento.

Por su parte, Canales Rivera ha optado por no opinar de las declaraciones de su primo, asegurando que tampoco ha visto la entrevista: "Lo siento mucho porque no vi nada y a día de hoy y la hora que es, que es cuando me puedo enterar de algo, tengo cosas que hacer, lo siento". Aunque el torero ha asegurado al equipo de Europa Press que intentará ver la siguiente aparición televisiva del hijo de Paquirri el próximo viernes.