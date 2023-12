No queda nada para que vuelva Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, llegará el próximo mes de marzo con Jorge Javier Vázquez como presentador nuevamente. Y aunque todavía es pronto para conocer el casting del programa, ya hay una conocida influencer que se ha postulado para acudir: "Ya me han llamado".

Se trata de Marisol, de los Gipsy Kings, el reality de Cuatro que sigue la vida de varias familias gitanas españolas. Marisol, madre de la Rebe, se ha convertido en una figura destacada como influencer dado el éxito del programa. Así también le ha ocurrido a su hijas, que incluso acaban de sacar una canción con videoclip incluído.

Pero Marisol también quiere protagonismo, y en un directo que hizo para Tik Tok y que después publicó el perfil @tv_mandalina, la madre de la Rebe está dispuesta a acudir a Supervivientes. "Ya me han llamado de Supervivientes y de Gran Hermano, pero les dijimos que no queríamos ir", explica. Sin embargo, con las hijas ya mayores y sin mayores preocupaciones, a la matriarca no le importaría participar en el reality de supervivencia de Jorge Javier Vázquez. Eso sí, le gustaría estar acompañada en esta aventura por la Rebe o por su marido, aunque parece que ninguno de los dos está dispuesto a pasar las penurias que se viven en el programa.

Emblemáticos

Supervivientes se erige como uno de los realities más emblemáticos y exitosos en la historia de la televisión española. Desde su debut en el año 2000, este programa, emitido por Telecinco, ha mantenido su estatus como uno de los programas más sintonizados en la televisión nacional, consolidándose como un referente en el género.

La premisa simple pero efectiva de Supervivientes sitúa a un grupo de participantes en una isla deshabitada, donde se ven obligados a sobrevivir sin los lujos y comodidades de la vida cotidiana. A lo largo de semanas intensas, los concursantes se enfrentan a desafíos y pruebas diseñadas para obtener recursos básicos como comida y agua. La convivencia forzada en este entorno hostil añade una capa adicional de complejidad, dando lugar a tensiones y conflictos que mantienen a la audiencia en vilo.

La fórmula de Supervivientes ha conquistado al público por varias razones. La combinación de drama, aventura y el desafío de la supervivencia crea un formato atractivo que captura la atención de los espectadores. La falta de comodidades en la isla intensifica las emociones y la tensión del programa, contribuyendo a su éxito continuo.

El variado elenco de concursantes ha sido otro elemento clave en la popularidad de Supervivientes. A lo largo de los años, el programa ha reclutado personalidades de la televisión, la música y la sociedad, lo que genera un atractivo especial para el público. La cuidada selección de concursantes, basada en su carisma, personalidad y capacidad para crear momentos dramáticos, garantiza un espectáculo entretenido que mantiene a la audiencia comprometida.

Más allá de su éxito en las pantallas, Supervivientes ha logrado un impacto significativo en las redes sociales. Los seguidores del programa comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real durante la emisión, fomentando la interacción y amplificando la emoción del programa en la esfera digital. Este fenómeno ha contribuido a consolidar a Supervivientes como un fenómeno televisivo que va más allá de la pantalla, convirtiéndolo en una experiencia participativa para sus fieles seguidores.