La crítica de Monegal: TVE ha acertado: con Puigdemont solo reunión informal

Otra hermosa jornada de televisión comparada. La de la tarde y noche del martes. Ante el anuncio de Sánchez de que se va a reunir con Puigdemont, el telehipódromo ha vibrado. Se reunirá también con Junqueras, pero ese encuentro no les excita tanto.

En ‘A3 Noticias’ Vicente Vallés exclamaba: «¡Sánchez acelera! Confirma sin complejos que se reunirá con el fugado Puigdemont, y con Junqueras». ¡Ah! A-3 nunca defrauda. Su manera de mirar es predecible y no engaña. Esta adjetivación sobre Sánchez, añadiendo la expresión «y lo hace sin complejos" –que viene a ser como decir ‘sin manías’– sintetiza el disgusto de esta cadena ante las reuniones anunciadas. En ‘La Sexta Noticias’, cadena del mismo imperio que la anterior, Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez dieron la noticia, pero como de pasada. Ni alegría, ni espanto. Pasaron sobre ella muy rápido. Distinto de lo ocurrido en el ‘TN vespre’ (TV3) del excelente Toni Cruanyes. Resaltaba, yo creo que con un confort interior muy grande: «¡'Per primer cop'!». Es decir, alborozo porque ¡por primera vez!, desde 2017, Sánchez y Puigdemont se van a encontrar.

Curiosamente en lo que queda de aquel programa creado como trinchera 'procesista', el ‘Està passant’ (TV3), no dijeron nada. Ni un ‘gag’. Como que ahora Toni Soler ya no sale, quizá no les habían llegado las pautas. Tampoco en ‘El intermedio’ (La Sexta) le han dedicado ni un chiste a ese encuentro anunciado. Y en ‘Todo es mentira’ (Cuatro), Pilar Rahola, que estaba contentísima, decía, con la irresistible pasión que le entra cuando habla de Carles: «Lo quería traer esposado y ahora... ¡se reunirán y se mirarán cara a cara!». ¡Ahh! La alegría la desbordaba.

Y ante estas pinceladas televisivamente tan dispares, de pronto llegó la claridad cuando vi en TVE1 su ‘Telediario’. Ana Roldán dio la noticia, y resaltó escuetamente, pero con una puntería admirable: «Con Puigdemont, conversación informal». Exacto. No hacía falta decir más. Esa es la clave. Con Aragonès, reunión institucional. Con Puigdemont, encuentro informal. ¡Ah! Sabe Sánchez que a Catalunya la representa el president de la Generalitat, y nadie más. Lo de Waterloo es un detalle por los votos recibidos. Un encuentro hasta con selfis para que queden fotos de recuerdo como cuando vas de excursión al extranjero. Qué bien visto por TVE. Y qué astucia la de Sánchez.