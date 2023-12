Las Campanadas de Antena 3 se han convertido en las más esperadas del año gracias al vestido de Cristina Pedroche. Cada año sorprende a la audiencia con su elección para despedir el año y es el tema de conversación en muchos hogares españoles. Sin embargo, hay quienes ya están cansados de que la presentadora genere tanta expectación en torno a su indumentaria.

La edición de las Campanadas de este año tiene hasta promoción propia con Pedroche como protagonista. Bajo el título "Pedroche Campandas" la colaboradora comparte una camapaña promocional en sus redes sociales que indigna a muchos usuarios. "¿Pedroche campanadas? Que afán de protagonismo… ojalá sea el último año que cuentan con esta señora que no hace más que meter patadas de demagogia. Vende una cosa que no es y hace la contraria elevada a la máxima potencia", le escriben.

Sin emabargo, la mayoría de comentarios se centran en si la Pedroche sale desnuda o no en esta campaña de promoción y si lo hará en las Campanadas. Y se ha desatado una oleada de opiniones a favor y en contra. "Que digo yo... ¿Y por qué desnuda? Qué sí, que estás preciosa, pero ya...". A este tipo de apreciaciones se suman otros comentarios más críticos que apuntan a que salir desnuda "es la única forma que tienes de ganar audiencia". Frente a estos ataques, han salido también defensores de Cristina Pedroche y de la libertad de la mujer de vestirse como quiera sin temor a ser criticada por ello. "Ella no tiene porque tolerar todo por estar aquí. Ni ella ni nadie. Luego se nos llena la boca de decir que queremos libertad, igualdad y todo eso. ¡Dejar vivir a la gente!", apunta una chica que asegura sentirse indiganda con el trato que reciben las mujeres en este sentido.

Cristina Pedroche hace años que se ha tomado como algo personal la elección de la indumentaria para despedir el año. Lejos han quedado aquellas Campanadas en La Sexta en las que, por un descuido y por culpa de las transparencias de una falta de tull, se le vieron las bragas a la presentadora. Las críticas no se hicieron esperar y ella supo aprovechar la oportunidad para reivindicar su derecho a vestirse y enseñar su piel todo lo que quisiese. A ese vestido le siguieron muchos otros con transparencias y, otros muchos, en los que no contaban con más tela que un bikini. También optó por lanzar mensajes al mundo con su indumentaria. Clamó por la paz en más de una ocasión y en 2020 no faltó la mención al covid con un vestido-mascarilla.

El vestido ya es lo de menos. Todo el mundo habla de lo que hace Cristina Pedroche antes, durante y después de las Campandas. El año pasado la polémica se centró en torno al embarazo de la presentadora. Días antes del evento contó que estaba esperando a su primera hija consciente de que con la falda y el top que llevaría en fin de año se podría notar su estado de gestación. Estas serán sus primeras Navidades con su bebé. Las afronta con mucha ilusión y todo apunta a que su vestido podría hacer alusión, de alguna manera a la maternidad.

Estas últimas semanas la presentadora ha ido dando pistas sobre cómo será su vestido. Ha revelado un detalle sobre el color: no será ninguno de los que ya ha lucido. También mostró una tela en sus Stories en tono rosa con lentejuelas con las que se ha especulado mucho. En cualquier caso ella está deseando que llegue el momento y el mundo pueda ver su elección de este año que, por cierto, a su hija le encanta, tal como ella misma ha contado en sus redes sociales. "Sé que le gusta porque le llama mucho la atención", asegura.