La influencer Laura Escanes no pasa por su mejor momento. Tras su ruptura amorosa, ha llegado ahora el fallecimiento de una de las personas más importantes de su vida. Dado lo ocurrido, seguro que está deseando que termine este fatídico año: "Ya estáis juntos".

Y es que ha fallecido la abuela de la influencer, tal y como ella misma ha publicado en sus redes sociales, dedicándole una publicación: "Te recordaré así siempre. ya estáis juntos", dice en la publicación que acompaña un carrusel de fotografías donde aparece su abuela, la mayor parte riéndose, así como la propia Laura Escanes en distintas épocas de su vida.

La verdad que el año está siendo desigual para Laura Escanes. Y es que la influencer no se puede quejar del trabajo que le ha salido en estos meses, llegando a ser presentadora de un reality en la televisión catalana y presentando las campanadas para esa misma cadena. Sin embargo, no ha sido tan bueno con su pareja, ya que rompió su relación con Álvaro de Luna y ahora ha perdido a su abuela.

Travesía académica

En 2015, Laura Escanes inició su travesía académica en el campo del periodismo al inscribirse en la Universidad Ramon Llull. Sin embargo, las dificultades para equilibrar sus estudios universitarios presenciales con su empleo la llevaron a dejar esta etapa. En 2018, tomó la valiente decisión de retomar su educación y se matriculó en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para embarcarse en el grado en comunicación, abordando disciplinas como periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual.

Laura dio sus primeros pasos en las redes sociales en 2012, impulsada por el consejo de su padre, creando su perfil en Instagram con el propósito de compartir sus vivencias y aventuras de viaje. Desde entonces, su presencia en esta plataforma no dejó de expandirse, alcanzando más de un millón de seguidores al finalizar 2019.

En 2015, Laura Escanes incursionó en el terreno publicitario al colaborar con la marca de joyas mallorquina Majorica en la campaña promocional denominada "Why Not". En 2016, la vimos desfilar en la 080 Barcelona Fashion Week, representando a la reconocida marca Custo Barcelona. En ese mismo año, hizo su debut en la New York Fashion Week al desfilar nuevamente para la mencionada marca.

Noviembre de 2019 marcó un momento especial en la vida de Laura al ser invitada como distinguida asistente a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

El año 2022 fue trascendental para Laura Escanes en varios aspectos. Por un lado, recibió el premio Lifestyle en la primera edición de los Premios Ídolo. Además, se anunció su participación como concursante en el programa de Antena 3 llamado "El desafío", convirtiéndose en la segunda influencer en unirse al concurso, siguiendo los pasos de su amiga María Pombo.

Finalmente, en 2023, se reveló que Laura Escanes asumirá el papel de presentadora en un programa de telerrealidad que se emitirá en la cadena TV3.