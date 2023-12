A pesar de que se ha empeñado por activa y por pasiva en negar que tuviese algo más que una simple amistad con Luitingo, Jessica Bueno se ha rendido a la evidencia y, tras regresar a la casa de 'Gran Hermano VIP 8' como jefa de campaña del cantante -que se enfrenta a Laura Bozzo, Albert Infante y Naomi en la final del reality- ha reconocido sus sentimientos.

A corazón abierto, la modelo se ha sincerado con el artista, confesando por fin que, a pesar de sus miedos, está sintiendo algo muy especial por él. "La gente decía que mi error había sido no admitir lo que sentía por ti. Pero no podía. Me daba miedo. Yo lo que tenga que decirte te lo diré a ti" ha explicado, sin ocultar que fue tras su expulsión cuando se dio cuenta de que no veía a Luitingo como un amigo.

De ahí que horas después de separarse, llamase a su novio, Pablo Marqués, para cortar con él. "Nadie me había hecho sentir tan especial, pero soy tu jefa de campaña y hay que separar lo laboral y lo personal" ha admitido en el confesionario ante un emocionado cantante, al que no ha dudado en reprochar su breve affaire con Pilar Llori: "¿No podías quedarte solo? Hubiera sido bonito que te quedases solo, que te hubieses conformado y sido paciente, y a lo mejor hubiera acabado sucediendo lo que ha acabado sucediendo, pero no quiero explicarte más" ha expresado, reticente a desvelar sus sentimientos.

Sin embargo, minutos después Jessica se abría en canal con Luitingo y expresaba sus miedos de cara a un posible futuro en común que, no oculta, ve complicado. "Sé que es algo imposible, soy consciente de que nuestras vidas no son compatibles, vivimos en ciudades diferentes. Yo me he dado cuenta de que con Pablo no sentía algo tan fuerte como lo que siento así aquí porque contigo sí me da miedo de que me hagas daño" ha confesado, asegurando que le quiere "tanto" que "prefiere dejarle libre". "Yo tengo tres hijos y sé que no voy a volver a ser madre, como tú tienes todo el derecho del mundo a que te pasen esas cosas... en algún momento tienes que ser padre" ha añadido ante un cantante que, intentando acariciarla, ha dejado claro que su futura paternidad es lo que menos le importa en estos momentos en los que por fin es correspondido.

LOS PLANES DE FUTURO DE LA ¿PAREJA?

Aunque por el momento no han ido un paso más allá y no han dado rienda suelta a sus sentimientos -Jessica ya le ha advertido que nada de "cosquillitas" estos días- la ¿pareja? ya está haciendo planes para cuando termine 'GH VIP' y Luitingo, pletórico, no ha dudado en afirmar que su futuro está en Bilbao, donde reside la sevillana con sus tres hijos.

"Si me tengo que hacer 700 kilómetros, coger un avión o dos aves, ¿tú crees de verdad que no lo voy a hacer? Nadie dijo que la vida fuera fácil", ha afirmado, respondiendo así a los miedos que la modelo tiene por lo complicado que será hacer funcionar lo suyo.

"Yo desde chico siempre le dije a mi padre que iba a acabar viviendo en Bilbao. Yo sé que mi vida está en Bilbao ya. Lo que quiero es verte y pasar tiempo contigo" ha sentenciado Luitingo ante una embobada Jessica que, después de negar sus sentimientos durante tres meses, parece dispuesta a apostar por su felicidad al lado del cantante, reconociendo más tarde en la cama que "he tenido que entrar en Gran Hermano para encontrar al hombre de mi vida".