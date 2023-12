Una exconcursante de GH VIP no está pasando por su mejor momento, tal y como ha compartido en sus redes sociales. Y es que, como explica en una publicación que ha preocupado a sus seguidores: "Hay algo que no va bien".

Se trata de Oriana Marzoli, quien ha dado la última hora sobre su estado de salud en una mañana que en la que "me he despertado super agotada", asegurando que "hay algo que no va bien y voy a tener que hacerme un análisis, alguna prueba o algo".

Y es que, como apunta, "me siento super débil y no entiendo el por qué". Todo esto utilizando un filtro de gato metido en un edredón para evir mostar su estado actual.

Oriana Marzoli fue una de las concursantes de la última edición de GH VIP tras haber aguantado menos de 24 horas en la edición anterior del reality. En esta ocasión, la celebrity tampoco aguantó demasiado en el programa, abandonándolo al poco tiempo y con polémica de por medio. Tal fue la que se armó, que ni el programa ni ella han vuelto a citarse.

Celebridades

