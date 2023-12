Bertín Osborne se ha sentado este miércoles en 'El Hormiguero' y lejos de hablar de la complicada situación personal por la que está atravesando desde que se hizo público el embarazo de Gabriela Guillén, el artista ha presentando su último proyecto musical, un villancico que ha cantado en directo.

Además, también ha aprovechado para promocionar su fragancia 'Silencio' y le ha comentado a Pablo Motos que está funcionando muy bien porque "en dos semanas que ha salido, está siendo número uno en ventas".

Hablando precisamente de todos esos productos gourmet que tiene en el mercado el presentador, Pablo le comentaba que le encantaría ver próximamente en el mercado 'los huevos Bertín' y él ha contestado muy seguro: "Ya vamos a sacarlos".

Casualidad o coincidencia, pero parece que los deseos del presentador de Antena Tres se van a hacer realidad... además, le daba un consejo de cómo podría promocionarlos: "Tengo el eslogan, 'los que caducan más tarde'", a lo que Bertín añadía: "Son como los de avestruz".

El cantante ha desvelado que ha vuelto a comprar la empresa que vendió en su día de sus productos gourmet, una adquisición que ha hecho recientemente con su amigo 'El Turronero', y ha anunciado que a partir del próximo año saldrán a la venta los huevos que llevarán su nombre. De hecho, ha quedado con los trabajadores de 'El Hormiguero' en enviarles una cesta con productos de su marca.

Gabriela Guillén aclara en qué punto se encuentra su relación

Después de saber que Bertín Osborne hablará cuando pase el embarazo de Gabriela Guillén y sepa, de una vez por todas, el resultado de la prueba de paternidad a la que quiere someterse con el bebé, la modelo ha dado la cara este miércoles con una sonrisa en su rostro. Hoy cumple 33 años y, además de recibir visitas de sus seres queridos, la fisioterapeuta ha hablado con la prensa.

Ha confesado ante las cámaras que se encuentra "muy bien", pero intentaba cortar a los reporteros asegurando que "me tengo que ir al médico"... eso sí, aclaraba para evitar rumores que son controles "rutinarios" y que "estoy muy bien".

Además, la fisioterapeuta desvelaba que la información que se ha contado sobre que 'El Turronero' ha declinado la propuesta de esta de ser el padrino de su hijo, no es cierta: "Eso no es verdad"... pero no ha aclarado si existió o no la propuesta o si lo que no es cierto es que la haya declinado.

🐜​ La visita Bertín Osborne #BertínEH en @El_Hormiguero de @antena3com registró un total de 4.868.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El programa firmó 2.418.000 espectadores de audiencia media y el 18% de cuota de pantalla.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/uIJsE9i8uS — Barlovento Comunicación (@blvcom) 21 de diciembre de 2023

Gabriela ha comentado que "es una situación un poco complicada, pero es algo muy íntimo", pero que al empresario le tiene mucho cariño y, por ello, no va a dejar que nada les afecte: "Yo lo quiero muchísimo y es mi amigo, es una persona súper importante para mí".

En cuanto a la presencia de Bertín Osborne esta noche en 'El Hormiguero', Gabriela ha expresado un comentario con la más absoluta indiferencia: "Ah, qué bien" y aseguraba que la relación con el presentador sigue siendo nula: "No, lo siento" y que no ha recibido ninguna felicitación por su parte: "No, nada".